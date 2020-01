Ministère de la microentreprise, des Startups et de l’Economie de la connaissance , M. Yassine Djeridene : «Contribuer à la relance de l’industrie»

Le ministre de la micro entreprise, des Startups et de l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, a pris samedi ses fonctions à la tête de ce nouveau département ministériel. Dans une déclaration à l’issue de son installation, M. Djeridene a affirmé que "l’Algérie disposait de compétences constituant une richesse inépuisable pour contribuer à la relance de l’industrie nationale, basée sur le savoir". D'autre part, les ministres délégués chargés des Incubateurs et des Startups, respectivement Nassim Diafat et Yacine Oualid ont également pris leurs foncions respectives. M. Oualid a affiché sa volonté de "promouvoir les startups qui sont un levier important pour la relance de l’économie nationale".

M. Diafat a, quant à lui, souligné l'importance des incubateurs, étant "les noyaux des entreprises", en promettant de "donner une nouvelle chance" aux micro-entreprises ayant bénéficié de crédits bancaires dans le cadre des dispositifs publics de soutien à l'emploi (Ansej, Cnac et Angem) pour qu'elles puissent "surmonter les difficultés auxquelles elles font face".

Ces installations ont eu lieu au siège du ministère de l'Industrie et des Mines, parallèlement à la prise de fonction de M. Ferhat Ait Ali Braham à la tête de ce ministère, en remplacement de Mme Djamila Tamazirt.