Ministère de l'Education nationale, M. Mohamed Ouadjaout : «Trouver des solutions efficientes aux problèmes»

M. Mohamed Ouadjaout a pris samedi à Alger ses fonctions à la tête du ministère de l'Education nationale en remplacement de M. Abdelhakim Belabed. Dans une allocution, M. Ouadjaout a affirmé que cette responsabilité "est un fardeau au vu des multiples défis et enjeux auxquels est confronté le pays dans divers domaines". Le nouveau ministre s'est dit déterminé à "ne ménager aucun effort pour trouver des solutions efficientes aux problèmes du secteur, en collaboration avec tous les cadres et les travailleurs de l'Education, les partenaires sociaux et les parents d'élèves". Par ailleurs, M. Ouadjaout a insisté sur l'impératif de "recouvrer la confiance pour atteindre nos objectifs", appelant à la "conjugaison des efforts au service du secteur de l'Education nationale et pour permettre au pays de surmonter cette étape difficile".