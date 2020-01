Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Chems-Eddine Chitour : «Relever le niveau scientifique de l'université »

M. Chems-Eddine Chitour a pris, samedi, ses nouvelles fonctions à la tête du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en remplacement de M. Bouzid Tayeb. A l'issue de la cérémonie d'installation, M. Chitour a affirmé, dans une déclaration à la presse, que "les défis auxquels fait face l'université algérienne impliquent la conjugaison des efforts et l'élaboration de nouvelles approches à même de relever le niveau scientifique de l'université et ce en vue de s'adapter aux changements survenus dans le domaine de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, à travers l'exploitation des techniques modernes, notamment lors de la dispense des cours, outre l'optimisation de la gestion administrative des différents établissements universitaires". Le ministre a mis l'accent sur l'impératif de "jeter les passerelles de la coopération et la coordination entre l'université et la société pour lui permettre de s'acquitter pleinement de ses missions, dont la proposition de solutions adéquates aux problèmes soulevés", appelant, dans ce sens, les cadres du ministère à "la coopération afin de relever ces défis".

Il a insisté, en outre, sur l'importance de "réfléchir aux méthodes de prise en charge efficace des étudiants, dont le nombre devra avoisiner, à l'horizon 2030, les 3 millions d'étudiants, et ce à travers la réunion des conditions propices à l'accompagnement des étudiants dans leurs études et l'exploitation optimale des possibilités offertes". M. Chitour a mis en avant les progrès réalisés par l'ancien ministre Tayeb Bouzid, les qualifiant d'"ateliers importants à parachever".