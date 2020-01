Ministère des Finances, M. Abderrahmane Raouya : « Une mission difficile mais pas impossible »

M. Abderrahmane Raouya a pris, hier à Alger, ses fonctions à la tête du ministère des Finances, en remplacement de M. Mohamed Loukal. La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée en présence des cadres du secteur et des directeurs des banques et des différentes institutions financières. Lors d'une allocution prononcée à l'occasion, M. Raouya s'est dit "fier" de la confiance placée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sa personne, affirmant que sa mission sera "difficile mais pas impossible". Dans ce sillage, il a déclaré : "Grâce à la conjugaison des efforts de tout un chacun, il est possible de dépasser la période actuelle, d'assurer les opportunités de progrès au pays et de répondre aux exigences des citoyens". Le programme du président Tebboune, "caractérisée par une complémentarité entre les différents secteurs", se veut "une nouvelle période qui exige de tous les cadres dévoués du pays de ne ménager aucun effort en vue de réaliser la prospérité et le progrès en Algérie", a soutenu le Premier Argentier du pays. Il s'est engagé, en outre, à "être à l'écoute de tous les avis et à tirer profit des différentes expériences". Pour sa part, M. Loukal a félicité le nouveau ministre, tout en remerciant les cadres du secteur qui n'ont eu de cesse d'œuvrer "en toute intégrité, courage et professionnalisme lors d'une étape très sensible".