Ministère des Ressources en eau : M. Berraki Arezki : «Maitriser leur gestion»

Le nouveau ministre des Ressources en eau, M. Berraki Arezki, a pris hier ses fonctions, en remplacement de M. Ali Hamam.

Lors de la cérémonie qui s'est déroulée en présence des cadres du secteur, M. Ali Hamam a salué le soutien dont il a joui durant la brève période passée à la tête du secteur et les efforts consentis par les cadres du ministère qui l'ont accompagné, notamment en matière d'approvisionnement de toutes les wilayas du pays en eau potable. M. Hamam s'est dit convaincu que le nouveau ministre donnera "un nouvel élan" pour le développement de ce secteur vital au service du citoyen, d'autant que ce dernier "est un enfant du secteur", a-t-il dit.

De son côté, M. Berraki s'est dit bien conscient "des missions difficiles", qui lui incombent et qu'étant issu de ce secteur sensible et vital, il savait que "les changements climatiques" que connaît le monde et qui exigent, a-t-il dit, "une bonne préparation pour y faire face et maîtriser leur gestion" sont le plus grand défi auquel fait face le secteur des Ressources en eau.