Ministère de la culture , Mme Malika Bendouda : «réconcilier le citoyen avec sa culture»

Mme Malika Bendouda a pris, hier, ses fonctions de ministre de la Culture en remplacement de Hassan Rabehi. La cérémonie de prise de fonctions a eu lieu au siège du ministère en présence et des responsables de structures de la culture. La ministre a exprimé sa volonté de «redonner» au secteur de la culture la place qu’il mérite. La ministre a mis l’accent sur la «nécessité de revoir la conception générale de la culture». Il est «important de réconcilier le citoyen avec sa culture, son patrimoine et surtout son identité», a-t-elle affirmé en marge de cette cérémonie. La ministre a annoncé la tenue d’un débat sur la politique culturelle du pays, considérant que la culture est «un secteur vital qui se trouve aujourd'hui en crise». M. Hassan Rabehi a salué «l'abnégation et le dévouement» des cadres du ministère et ses structures qui ont «assuré la continuité du secteur et accompli leur mission malgré les conditions difficiles durant ces derniers mois», tout en souhaitant à la ministre la réussite dans sa nouvelle tâche.

Kafia Aït Allouache