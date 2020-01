Ministère de la Santé : M. Abderrahmane Benbouzid : « Réussir le défi de changer l'image de ce secteur»

M. Abderrahmane Benbouzid a pris hier à Alger ses fonctions de ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en remplacement de M. Mohamed Miraoui, de même que Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad qui a été installé dans ses fonctions de ministre délégué, chargé de l'Industrie pharmaceutique. Intervenant lors de la cérémonie au siège du ministère, M. Benbouzid, qui occupait le poste de chef de service orthopédie à l'Etablissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun et professeur à la Faculté de médecine d'Alger, a relevé qu'il hérite d'un poste de responsabilité à la tête d'un secteur "très sensible et en contact direct avec les citoyens". Il a estimé que la situation du secteur de la santé est "très difficile", d'où la nécessité de "conjuguer les efforts" pour "réussir le défi de changer l'image de ce secteur". "Je vous demande de m'aider dans cette mission difficile afin de ne pas commettre les mêmes erreurs", a-t-il lancé aux cadres du ministère, faisant observer que "le seul critère de réussite demeure le travail et la persévérance". Rappelant qu'il exerce depuis 44 ans dans le corps de la santé où il a gravi tous les échelons, le nouveau ministre a insisté sur la nécessité de "donner une image positive à la santé en Algérie". De son côté, M. Benbahmad a relevé que le département qu'il dirige est nouveau, s'engageant à "développer l'industrie pharmaceutique en Algérie". Le ministre délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique, qui est pharmacien de formation depuis 1991, a indiqué à ce propos que l'Algérie "dispose des capacités de développer davantage l'industrie pharmaceutique et de la diversifier dans le but d'aller vers l'exportation".