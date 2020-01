Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Acheuk Youcef : «Conscient de l'ampleur de la responsabilité »

M. Youcef Chawki Acheuk a pris hier ses fonctions à la tête du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en remplacement de Tidjani Hassan Haddam. Dans une allocution lors de la cérémonie d'installation, M. Youcef Acheuk a adressé ses remerciements au président de la République et au Premier ministre pour la confiance placée en lui, se disant "conscient de l'ampleur de la responsabilité et des défis qui l'attendent".