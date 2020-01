Ministère de la Pêche et des produits halieutiques, M. Sid Ahmed Ferroukhi : «une opportunité pour réhabiliter le secteur»

Le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a pris, samedi à Alger, ses fonctions à la tête de ce département crée dans le cadre du nouveau Gouvernement, formé jeudi dernier par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Intervenant lors de la cérémonie de passation de pouvoirs avec le ministre de l'Agriculture et du développement rural Cherif Omari, en présence des cadres du secteur, M. Ferroukhi, qui s'est dit «réjoui» de la mission que lui a confié le Président Tebboune, estimant que «c'est là une opportunité pour réhabiliter le secteur de la Pêche, dans toutes ses composantes». Après avoir affiché sa volonté à «œuvrer inlassablement» au développement de ce secteur en lui permettant de jouer «le rôle socio-économique qui lui sied» au service de l'Algérie, il a souligné l'impératif de «préserver la relation avec le ministère de l'Agriculture et du développement rural construite ces dernières années pour valoriser les réalisations enregistrées en faveur des deux secteurs» et de «relever les défis qui se posent au développement des produits halieutiques».Pour sa part, M. Omari a félicité le ministre Ferroukhi pour la confiance placée en sa personne" rappelant qu'il est issu du secteur». Il a salué également la promotion du secteur de la Pêche «en département ministériel à part entière». Il a ajouté que tous les efforts des ministères de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche et des Produits halieutiques seront orientés vers le renforcement de la sécurité alimentaire nationale.