M. Chehat prend ses fonctions de ministre délégué de l'Agriculture saharienne et des montagnes

Le ministre délégué chargé de l'agriculture saharienne et des montagnes, M. Chehat Foued, a pris ses fonctions à la tête de ce département créé dans le cadre du nouveau Gouvernement, formé jeudi dernier par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Intervenant lors de la cérémonie de prise de fonctions en présence des cadres du secteur, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a mis l'accent sur l'importance de ce nouveau ministère délégué qui aura pour mission "le développement des régions sahariennes et montagneuses, si importantes au développement rural et à la création de la richesse et de l'emploi, ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire du pays et la diversification efficiente et efficace de l'économie nationale". Félicitant M. Chehat pour la confiance placée en sa personne par le président de la République, M. Omari a assuré que "le ministre délégué aura tout l'appui et l'assistance nécessaires pour qu'il puisse réussir ses missions". "Les compétences scientifiques et l'expérience avérée de M. Chehat seront un atout pour le secteur et le pays", a-t-il ajouté.

Il a réitéré également son engagement en faveur de "la coordination et l'optimisation de tous le potentiel humains et innovateur du secteur, la mobilisation des professionnels pour l'essor de l'Agriculture et la promotion des zones rurales, le développement des territoires, outre la contribution à la promotion des exportations, la diversification de l'économie nationale, la création des postes d'emploi, et la captation des jeunes porteurs d'idées innovantes".

Dans ce contexte, M. Omari a mis en avant son attachement "à ouvrir aux jeunes compétences la voie pour accéder à des postes de responsabilité au service de l'agriculture dans le pays". Pour sa part, M. Chehat a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour la confiance placée en lui et sa détermination à oeuvrer sans relâche pour le développement des régions sahariennes et montagneuses en Algérie".