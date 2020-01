Mme Kaouter Krikou prend ses fonctions de ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme

Mme Kaouter Krikou a pris ses fonctions à la tête du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en remplacement de Mme Ghania Eddalia.

Dans son allocution à l'occasion de la cérémonie d'installation, Mme Krikou a adressé ses remerciements au président de la République et au Premier ministre pour la confiance placée en sa personne.

La nouvelle ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a dit mesurer «le poids de cette responsabilité, d'où l'impératif d'œuvrer davantage à la promotion du secteur de la Solidarité nationale».

Elle a fait état également de l'ouverture de nouveaux chantiers concernant les catégories sociales prises en charge, de l'intensification des efforts entre les cadres du secteur au niveau national et de la coordination avec les autres secteurs dans le cadre de la solidarité gouvernementale au service de ces franges sociales.

Mme Krikou a évoqué, à ce propos, le rôle de la famille de la presse en tant que «partenaire efficace» dans la mise en œuvre des démarches du secteur.