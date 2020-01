Drames du gaz à Sétif : Trop de victimes

En dépit des actions de sensibilisation des services de la protection civile de Sétif, le monoxyde de carbone continue hélas à faire de nombreuses victimes en cet hiver rigoureux aussi bien en zones montagneuses que dans les centres urbains. C’est ainsi qu’en l’espace de 72 heures, 7 accidents ont causé la mort de 8 personnes, tandis que 10 autres ont pu être secourues. Ces drames sont souvent liés à de mauvaises installations, à l’absence d’aération, aux chauffages vétustes et à l’utilisation de ‘‘Tabouna’’. C’est ainsi que le 31 décembre dernier, les éléments de l’unité de la protection civile intervenant suite à un appel téléphonique se sont rendus au douar Layadat à Guedjel où leur intervention rapide n’a pu hélas éviter le décès d’une personne âgée de 57 ans, asphyxiée par le monoxyde de carbone.

Le deuxième accident mortel sera relevé à Gariet Tala Ouzrar dans la commune de Ain Legradj daïra de Beni Ourtilène où l’équipe de secours de l’unité secondaire de cette daïra, le 1er janvier n’a pu que constater le décès du père âgé de 58 ans et de son fils de 16 ans. Les éléments de la protection civile qui intervenaient le 2 janvier à l’effet de porter secours à une famille dans l’agglomération secondaire de Gheboula (Ain Legradj), ont pu sauver la mère et son enfant de 9 ans, mais son fils âgé de 15 ans et sa fille âgée de 5 ans ont malheureusement péri. Un bilan qui s’alourdit avec le décès de 3 autres personnes de sexe masculin âgées respectivement de 53, 32 et 26 ans. Les éléments de l’unité principale de la protection civile les découvriront inertes jeudi après-midi à leur domicile à la cité Yahiaoui à Sétif.

F. Zoghbi