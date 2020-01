Accidents de la circulation : début d’année particulièrement meurtrier

Les accidents de la circulation continuent d’endeuiller des familles entières. Un phénomène qui n’a pu être freiné en dépit de toutes les actions de sensibilisation menées et par les pouvoirs publics et par les associations et les représentants de la société civile, du reste très actives dans ce domaine.

Aujourd’hui, la route algérienne tue et tue encore. Le passage au nouvel An a été meurtrier puisque les unités de la protection civile ont enregistré durant la période du 30 décembre au 2 janvier plusieurs sinistres qui ont causé 21 morts et 47 blessés, révèle la cellule de communication de la Direction générale de la protection civile.

Cette dernière fait état à cet effet de 11 décès et 30 blessés déplorés durant la journée du 30 décembre causés par 7 accidents de la circulation enregistrés.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à Ghardaïa avec six morts et un blessé suite à une collision entre un véhicule léger et un camion survenu sur la Route nationale (RN33), au niveau de la commune d'El Guerrara, précise la même source, ajoutant qu'un autre accident grave a été enregistré à Biskra ayant fait trois morts suite à une collision entre deux véhicules légers sur la RN46, au niveau de la commune d'El Aghrous.

Pour la période du 1er et 2 janvier de la nouvelle année, les unités d’intervention de la protection civile ont constaté 9 autres accidents les plus mortels, ayant causé 10 personnes décédées et 17 autres blessées. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Alger avec trois morts et 4 blessés suite à une collision entre deux véhicules légers survenue au niveau de l’avenue de la Libération, à proximité de la gare routière du Caroubier, relevant de la commune d’Hussein-Dey.

Par ailleurs, le dernier drame est survenu, hier, à Constantine où deux personnes ont trouvé la mort et 11 ont été blessées. Cela s’est passé, tôt dans la matinée, au niveau de la zone industrielle ‘‘Palma’’ lorsqu’une collision entre un véhicule touristique et un autre utilitaire a provoqué la chute d’un des véhicules depuis un pont.

Les victimes décédées sont une sexagénaire et un bébé âgé de deux ans, tandis que les personnes blessées, évacuées au CHU Benbadis après les premiers soins prodigués sur place par les secouristes de la protection civile, sont âgées entre 5 et 57 ans. Du côté des services de la sûreté nationale, les sections de la sécurité routière ont constaté au niveau des zones intramuros quelque 312 accidents corporels de la circulation au niveau urbain au cours de la dernière semaine de 2019, ayant fait 11 morts et 396 blessés.

Selon le service de Communication de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le nombre d’accidents a augmenté de manière significative (+31) par rapport aux statistiques enregistrées lors de la semaine précédente.

De même que le nombre de blessés (+41 cas), tandis que le nombre de décès a diminué de 5. Les données de la sûreté nationale indiquent que les causes de cette hécatombe routière, qui n’en finit plus, sont dues essentiellement au facteur humain (95%), principalement au non-respect du code de la route.

Il est à rappeler à la fin que le bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) révèle près de 3.050 décès et 29.095 blessés au cours des onze premiers mois de l’année 2019.

Comparativement à la même période de 2018, l’on constate une baisse de 2,1% dans le nombre des sinistres, de 1,3% concernant les décès et 4,8% pour les blessés.

Mohamed Mendaci