Dans la lucarne : Le miracle n’a pas eu lieu

Le football et notamment la Coupe d’Algérie attire énormément de monde. Cette compétition, le moins que l’on puisse dire, est très prisée et possède un attrait particulier sur les spectateurs qui aiment le suspense et le beau jeu. D’où le fait que la coupe reste singulière et d’une beauté à vous couper le souffle du fait qu’elle se joue sur un match, qui peut même aller jusqu’aux prolongations pour départager les deux protagonistes. Après le déroulement des 1/32es de finale, on ne peut pas dire que le suspense n’était pas au rendez-vous. Bien au contraire, la coupe a toujours été coquette et garde pleinement ses caprices. Il est exact de dire que les « petits » comme on les appelle ont fait des efforts pour essayer de tenir la comparaison face aux «grosses cylindrées», mais... Nombreux sont les observateurs qui avaient tablé sur quelques surprises pour donner une autre dimension à cette compétition. Il n’en fut rien. Les spécialistes et les supporters avaient pensé que Magren, l’équipe du Sud algérien (Ouargla) pouvait créer la sensation surtout qu’elle avait ouvert le score la première, mais le MCA a vite fini par égaliser. C’est vrai que les deux équipes sont allées jusqu'aux prolongations, mais la décision finale est revenue au MCA suite à un superbe coup-franc de Bourdim. La logique a été respectée. L’ASO devant Boumedfâa, un voisin, a failli aussi se faire «déplumer». Il est certain que les amateurs de sensationnalisme ont été très déçus. Ils auraient voulu qu’un «gros poisson» soit pris dans les «mailles du filet ». Quelques clubs dits «petits» ont réussi à continuer leur aventure puisque le tirage au sort leur avait permis de passer l’écueil des grandes équipes de l’élite. Toujours est-il, l’épuration se fera à partir des huitièmes de finale. Là, il est clair que ces clubs ne pourront pas échapper à la réalité qui fait que les «grosses cylindrées» tiennent énormément à la Coupe d’Algérie. On avait vu comment Village Moussa, malgré le fait qu’il pratique du beau football n’a rien pu faire contre l’USM Annaba. Le MCO a gagner contre Ghriss (Mascra) suite à de gros efforts. Les petits n’ont pas eu de chance cette fois-ci, ce sera peut-être pour la prochaine édition. En tout cas ils ne veulent pas abdiquer. C’est tant mieux!

Hamid Gharbi