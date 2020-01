32es de finale de la coupe d’Algérie (mise à jour) : ASAM - JSK à l’affiche

Deux rencontres des 1/32es de finale de la Coupe d’Algérie de football sont prévues pour cet après midi. Un choc entre formations de l’élite oppose l’AS Ain M’lila à la JS Kabylie, alors que l’USM Alger sera hôte de la modeste équipe de l’USM Khenchela.

À Ain M’lila, les coéquipiers de Benbout auront fort à faire face à une équipe de l’ASAM, déterminé, malgré la démission de l’entraîneur en chef Ait Djoudi. «Certes, l’équipe à enregistré des contre-performances lors des dernières journées du championnat, après un bon début de saison. On doit profiter de la Coupe, qui est une compétition spéciale, pour se ressaisir et retrouver notre bon état d’esprit. Même si la direction n’a toujours pas tranché pour la désignation d’un nouvel entraineur, les joueurs sont déterminés à arracher la qualification face à la JSK qui reste une coriace équipe.

Ça sera certainement un match difficile, mais on a aussi des arguments à faire valoir», a déclaré l’avant-centre de l’ASAM, Tiaiba, la veille de la réception des Canaris. De son coté, le coach de la JSK appréhende beaucoup cette confrontation, qui risque d’avoir son impact sur la saison de son team en cas de défaite. D’autant plus que la JSK sera diminuée par l’absence de cinq éléments importants, en l’occurrence Bencherifa, Oukaci, Tizi-Bouali, Benchaira et Hamroune. «Ce match sera plus difficile à jouer que celui disputé à Casablanca face au RAJA.

Nous allons affronter une équipe en quête de rachat, qui va certainement tout faire pour arracher la qualification devant son public. Il va falloir faire preuve de solidité et de combativité pour espérer tirer son épingle du jeu. Aussi, mes joueurs doivent se concentrer sur ce match de Coupe et ne pas penser à la rencontre de Ligue des champions d’Afrique face au RAJA, qui intervient en fin de semaine», a confié le technicien français, Hubert Velud. Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre Bekouassa.

L’équipe qualifiée sera confrontée à au CRB Adrar. À Bologhine l’USM A accueille l’USM Khenchela. Une rencontre à priori déséquilibré entre un club de l’élite et un autre évoluant en championnat amateur (D3). Toutefois, le coach de l’USMA, très heureux après la victoire de son équipe face au PAC, ne sous-estime pas l’adversaire.

«La Coupe est une tradition à l’USMA. C’est un objectif naturel. On va prendre très au sérieux cette compétition. Nous jouons, certes, face à une équipe de division inférieure, mais ce n’est pas une raison pour sous-estimer l’adversaire. Nous allons rencontrer une équipe dont on ne sait rien pratiquement.

C’est une raison de plus pour ne pas négliger cette équipe de l’USM Khenchela qui fera aussi tout son possible pour se qualifier.

En coupe, il n’y a pas de petite équipe», a Dziri, qui compte quand même faire reposer quelque titulaires en prévision du match de Ligue des champions face aux Sud Africains de Sundowns Mamelodi, le 11 janvier prochain. Cette rencontre sera arbitrée par Saidi.

Le vainqueur sera opposé à l’ASM Oran.

Redha M.

Programme des rencontres :

ASAM – JSK (14h00)

USMA- USMK (16h00)