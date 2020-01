Grand angle : 2020 commence mal !

L’année 2020 ne sera certainement pas celle de la paix à travers le monde. Du moins si l’on en juge par ces évènements qui marquent ses premiers jours. Alors que l’espoir était entretenu de voir enfin se terminer ces conflits qui font la triste actualité internationale depuis plusieurs années, de nouveaux faits sont venus, malheureusement, les complexifier, rendant encore plus difficile la recherche d’une solution pacifique définitive et durable. Ainsi, en Libye, les derniers développements font craindre le pire après que le Parlement turc a approuvé l’envoi de soldats sur le sol libyen. Les mises en garde adressées au président Erdogan seront-elles prises en compte ? Pour l’heure, le président turc laisse planer le doute. Le Moyen-Orient n’échappe pas à son tour à cette crainte d’escalade militaire qui menace le Sahel. Et pour cause, ce qui se passe en Irak n’augure rien bon. L’assassinat d’un général iranien lors d’un raid américain a jeté de l’huile sur le feu et augmenté les tensions entre les USA et l’Iran. Les réactions enregistrées depuis ce raid renseignent au mieux sur l’ampleur des craintes liées aux conséquences qui pourraient découler de la décision de Donald Trump. Le président américain, qui a affirmé avoir agi pour «arrêter» une guerre, pas pour en commencer une autre, semble loin de son calcul. Sa décision a au contraire plongé le monde dans l'incertitude et fait craindre une conflagration régionale. Pour preuve, Téhéran a promis «une dure vengeance au bon endroit et au bon moment» et soutient que ses alliés au Moyen-Orient sont «prêts à concrétiser cette vengeance». Les appels à la retenue lancés en direction de l’Iran auront-il un écho ? Rien n’est sûr, tant les Iraniens semblent décidés à venger leur mort. Enfin, en ce qui concerne la Syrie, la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU n’a rien donné de tangible. Ses membres ont multiplié les discussions sur la situation sécuritaire et humanitaire qui y prévaut sans pour autant parvenir à s’entendre. «Aucun progrès visible» n’a été enregistré, est-il souligné. Un blocage qui n’est pas pour surprendre tant les divergences, entre les alliés de Damas et ceux de l’opposition, ne datent pas de cette réunion. Pendant ce temps, le peuple syrien attend de pouvoir reprendre une vie normale dans un pays où la sécurité et la stabilité auront été retrouvées. Mais que cela soit en Libye, en Irak ou en Syrie, ce n’est certainement pas demain la veille que l’on pourra tourner la page et commencer l’écriture d’une nouvelle.

Nadia K.