Irak : Nouveau raid aérien américain

Un nouveau raid aérien américain a visé tôt hier un commandant du Hachd al-Chaâbi au nord de Baghdad, selon la télévision d'Etat, au lendemain du bombardement qui a coûté la vie au patron de cette coalition et au général iranien Qassem Soleimani. La chaîne ne précise pas l'identité du commandant visé. Cette attaque a fait «des morts et des blessés», a précisé une source au sein de la police irakienne. Le président américain Donald Trump, qui a donné l'ordre d'assassiner le général Soleimani, a affirmé avoir agi pour «arrêter une guerre», pas pour en commencer une. Il a assuré que Soleimani préparait des «attaques imminentes» contre des diplomates et des militaires américains. Téhéran a de son côté promis «une dure vengeance». Qui sera menée «au bon endroit et au bon moment», a ajouté l'Iran.



L’Iran promet des représailles



Pour l’ambassadeur iranien à l’ONU, Majid Takht Ravanchi, les Etats-Unis ont commis un «acte de guerre» contre l'Iran, qui appelle des représailles. L'attaque qui a coûté la vie au général Soleimani «était en fait un acte de guerre de la part des Etats-Unis contre le peuple iranien», a affirmé vendredi soir l'ambassadeur à la chaîne CNN. «Ils (les Américains) ont entamé un conflit militaire en assassinant par un acte de terreur un de nos principaux généraux. Alors qu'est-ce que l'Iran peut faire? Nous ne pouvons pas rester silencieux, nous devons agir et nous allons agir», a-t-il dit. «Il y aura certainement une vengeance, une vengeance dure», a-t-il ajouté. «La réponse à une action militaire est une action militaire. Par qui, quand et où, c'est l'avenir qui le dira.» L'assassinat de l'architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et d'Abou Mehdi al-Mouhandis, l'homme de l'Iran et numéro deux du Hachd al-Chaâbi (coalition de paramilitaires irakiens pro-iraniens), a plongé le monde dans l'incertitude et fait craindre une conflagration régionale.



Les Etats-Unis veulent «la désescalade»



Pour sa part, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré vendredi que les Etats-Unis souhaitaient la «désescalade». Le secrétaire d'Etat américain a par ailleurs affirmé vendredi sur CNN que le général Soleimani préparait dans la région une «action d'envergure» menaçant des «centaines de vies américaines». «Nous savons que c'était imminent», a-t-il insisté. «Nous avons pris notre décision sur la base des évaluations de nos services de renseignement». Le secrétaire d'Etat a passé la journée à appeler les dirigeants du monde, en rappelant, à chaque fois, «l'engagement» des Etats-Unis à une «désescalade». Mike Pompeo s'est notamment entretenu avec ses homologues français, chinois, russe, britannique et allemand, ainsi qu'avec le président afghan Ashraf Ghani et irakien Barham Saleh.



Des pays du Golfe appellent à la «retenue»



Plusieurs pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite, ont appelé vendredi à «la retenue». «Le royaume appelle à la retenue pour éviter tout ce qui pourrait aggraver la situation avec des conséquences incontrôlables», a déclaré le ministère des Affaires étrangères saoudien sur Twitter. Ryadh a, dans le même communiqué, accusé les actions de «milices terroristes» d'être à l'origine de l'escalade de violence, sans identifier ces milices. Les Emirats arabes unis ont également appelé à faire preuve de «sagesse» et de «mesure», via un tweet de leur ministre d'Etat aux Affaires étrangères Anwar Gargash. Des milliers de militaires américains sont basés dans la région du Golfe. Les ministères des Affaires étrangères de Bahreïn -siège de la 5e Flotte américaine- et du Qatar -qui abrite la plus grande base américaine au Moyen-Orient- ont aussi appelé à la «retenue», dans des communiqués.