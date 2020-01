Les nouveaux ministres du gouvernement Djerad prennent leurs fonctions

M. Ammar Belhimer a pris samedi ses nouvelles fonctions de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en remplacement de M. Hassane Rabehi.

La cérémonie de prise de fonctions s'est déroulée au siège du ministère de la Communication, en présence des cadres du ministère et des responsables de médias.

Dans son allocution, M. Belhimer a mis en avant sa volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs pour "donner un nouveau souffle au secteur de la communication et trouver des solutions aux problèmes professionnels, matériels et organisationnels à même de lui permettre d'accomplir sa noble mission de diffusion de l'information objective et d'être au diapason des exigences de l'heure et des développements que connait le pays".

De son côté, M. Hassane Rabehi s'est dit convaincu que le nouveau ministre poursuivra le travail pour "la valorisation et la consolidation" du système d'information en Algérie et le renforcement "des chantiers de réformes" engagées dans le secteur.

Titulaire de plusieurs diplômes, dont un Doctorat en droit, M. Ammar Belhimer (65 ans) a un riche parcours professionnel dans la presse et les médias, entamé dans les années 70 au journal El Moudjahid. Il a contribué également à la création de plusieurs quotidiens et hebdomadaires.Il a été, en outre, professeur de l’enseignement supérieur à la faculté de droit (université d’Alger 1), habilité à diriger des recherches, directeur de la Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques et directeur du Laboratoire de recherche "Réalité de l’investissement en Algérie" (Université de Jijel).

M. Belhimer a été également président du comité politique au sein de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM). Ammar Belhimer a écrit de nombreux articles et publié plusieurs contributions et ouvrages dans les domaines de la politique, droit international, économie et recherche scientifique. Ses plus récents ouvrages sont: "Les Dix Commandements de Wall Street", Editions ANEP (2017), "Les voies de la paix", Editions ANEP (2018) et "2049, l’année du serpent de terre. Quel avenir pour les BRICS?", Editions ANEP (2019).

Abderrahmane Benbouzid et Djamel Benbahmad prennent leurs fonctions de ministre de la Santé et ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique

M. Abderrahmane Benbouzid a pris samedi à Alger ses fonctions de ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en remplacement de M. Mohamed Miraoui, de même que Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad qui a été installé dans ses fonctions de ministre délégué, chargé de l'industrie pharmaceutique. Intervenant lors de la cérémonie de passation des pouvoirs au siège du ministère, M. Benbouzid qui occupait le poste de chef de service orthopédie à l'Etablissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun et professeur à la Faculté de médecine d'Alger, a relevé qu'il hérite d'un poste de responsabilité à la tête d'un secteur "très sensible et en contact direct avec les citoyens". Il a estimé que la situation du secteur de la santé est "très difficile", d'où la nécessité de "conjuguer les efforts" pour "réussir le défi de changer l'image de ce secteur"."Je vous demande de m'aider dans cette mission difficile afin de ne pas commettre les mêmes erreurs", a-t-il lancé aux cadres du ministère, faisant observer que "le seul critère de réussite demeure le travail et la persévérance". Rappelant qu'il exerce depuis 44 ans dans le corps de la santé où il a gravi tous les échelons, le nouveau ministre a insisté sur la nécessité de "donner une image positive à la santé en Algérie".De son côté, M. Benbahmad a relevé que le département qu'il dirige est nouveau, s'engageant à "développer l'industrie pharmaceutique en Algérie".Le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, qui est pharmacien de formation depuis 1991, a indiqué à ce propos que l'Algérie "dispose des capacités de développer davantage l'industrie pharmaceutique et de la diversifier dans le but d'aller vers l'exportation".

Jeunesse et Sports : le nouveau ministre, Sid Ali Khaldi, prend ses fonctions

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a pris samedi à Alger ses nouvelles fonctions en remplacement de Raouf Salim Bernaoui, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des cadres du secteur.

"Je remercie le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance placée dans ma personne à la tête d'un secteur stratégique qui constitue une des priorités de son programme, à travers le lancement d'un processus pour la promotion du département de la jeunesse et des sports. Je veillerai à assurer la poursuite des efforts consentis par mon prédécesseur qui a pris les rênes de ce secteur dans une conjoncture très difficile", a déclaré M. Khaldi dans une brève allocution, en présence de Noureddine Morceli, le nouveau secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite.

Après avoir remercié son prédécesseur pour la travail accompli durant les huit derniers mois à la tête de ce secteur, le nouveau ministre a exprimé sa détermination à séparer "l'argent sale du sport et à poursuivre le travail engagé jusque-là dans le cadre de la stabilité, de la concertation et de la coordination avec tous les acteurs concernés, au sein d'une République démocratique qui respecte les lois et règles de l'éthique". De son côté, le désormais ancien ministre de la Jeunesse et des Sports a passé en revue les "réalisations" accomplies sous sa direction, notamment la consécration dans les différentes disciplines avec, à la clé, "plus de 1120 médailles dont 333 or, grâce aux efforts des athlètes et le travail des cadres du MJS à tous les niveaux". Lors de cette cérémonie, l'ancien champion olympique du 1500 m, Noureddine Morceli, a pris également ses fonctions de secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite. "C'est une grande responsabilité notamment dans cette conjoncture sensible que traverse le pays, d'où la nécessaire conjugaison des efforts et de la coopération au service du pays pour répondre aux aspirations de nos sportifs qui s'apprêtent à participer aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo et Jeux méditerranéens 2021 à Oran", a-t-il souligné.

Malika Bendouda prend ses fonctions de ministre de la Culture

Mme Malika Bendouda a pris samedi ses nouvelles fonctions de ministre de la Culture en remplacement de M. Hassane Rabehi.

La cérémonie de prise de fonctions s'est déroulée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria en présence des cadres du ministère et des responsables de structures de la culture.Dans son allocution, Malika Bendouda a mis en avant sa volonté de "revoir la conception générale de la culture et de réconcilier le citoyen avec sa culture et son identité". La ministre a également annoncé un prochain "débat sur la politique culturelle du pays", considérant la Culture comme "un secteur vital (...) aujourd'hui en crise". Pour sa part, M. Hassan Rabehi a salué "l'abnégation et le dévouement" des cadres du ministère et ses structures qui ont "assuré la continuité du secteur et accompli leurs missions malgré les conditions difficile durant ces derniers mois"

Redaction Web/ APS