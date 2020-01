M. Djerad a reçu, hier, un appel téléphonique de son homologue français : Félicitations et vœux de succès

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue français, Edouard Philippe, qui lui a fait part de ses «félicitations» et de ses «meilleurs vœux» de succès dans la mission qui lui a été confiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le Premier ministre français «a exprimé la disponibilité des autorités françaises à donner aux relations entre les deux pays un élan rénové à la mesure de leur ampleur, de leur densité et de l’ambition partagée», précise la même source.

Les deux Premiers ministres «ont passé en revue l’état de ces relations et sont convenus de la mise en œuvre des différents mécanismes de dialogue et de coopération qui existent entre les deux pays, dans le cadre de la concertation, l’équilibre des intérêts, le respect mutuel et la confiance»,

conclut le communiqué.