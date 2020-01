Réunion du Conseil des ministres demain : élaborer le plan d’action

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, demain, la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement, a annoncé jeudi dernier à Alger le ministre-conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd-Mohand Oussaïd.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’annonce de la liste des nouveaux membres du gouvernement au siège de la Présidence, M. Belaïd-Mohand Oussaïd a indiqué que «le Président de la République présidera dimanche prochain la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement». «Le nouveau gouvernement entamera son action par l’élaboration de son plan d’action, lequel sera présenté à nouveau au Conseil des ministres pour adoption avant sa présentation au Parlement», a précisé le porte-parole officiel de la Présidence de la République.

Il a ajouté que le nouveau gouvernement est constitué de «39 membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat», relevant que «le ministre délégué chargé des start-up, Yacine Oualid est le membre le plus jeune».

Cette nouvelle composition se veut «le lancement du changement économique en Algérie, conformément aux promesses faites par le président de la République lors de sa campagne électorale et affirmées dans son discours à la Nation lors de la prestation de serment», a conclu M. Oussaïd.