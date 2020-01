Un gouvernement de compétences à la hauteur des défis socioéconomiques

La composante du gouvernement est un indicateur sur ses orientations futures, à savoir la prise ne charge des préoccupations socioéconomiques. Une démarche qui vient en adéquation avec les engagements principaux du président de la République Abdelmadjid Tebboune, pris lors de son discours d’investiture. Il s’agit notamment de la création de nouveaux ministères délégués dans les secteurs de la Santé, du Sport et de l’Agriculture, avec le grand retour des technocrates et enseignants universitaires.

Sept ministres de l’ancienne équipe ont été maintenus à leur poste. Il s’agit notamment du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dont la mission est des plus délicates, dans le contexte actuel, notamment sécuritaire, marqué par la crise en Libye. Ceci d’autant que le président de la République avait insisté sur la nécessité de promouvoir le rôle de l’Algérie sur la scène internationale et régionale.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux a, lui aussi, été maintenu à son poste afin de poursuivre le processus de lutte contre la corruption, l’un des engagements majeurs des autorités, durant l’année 2020.

Les ministres de l'Energie, Mohamed Arkab, et de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, ont également été reconduits. En outre, un professionnel du qecteur a été nommé à la tête du ministère de la Communication, en l’occurrence, le journaliste Amar Belhimer, enseignant de droit à l’Université d’Alger et journaliste-chroniqueur. Il a également exercé à l’entreprise chargée de la régie publicitaire (ANEP).

Sa nomination n’est pas fortuite. Le président de la République s’est engagé à apporter soutien et encouragement pour une pratique médiatique qui n'aura pour limites que la loi, la protection de la réputation des personnes, de la morale et l'impérative vérification de la véracité des informations, ainsi que le règlement définitif du problème de la publicité publique. Plusieurs professionnels ont exprimé leur grande satisfaction, quant à la nomination de l’un « des leurs».

En outre, le ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni et celui des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, ont été aussi maintenus, alors que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire par intérim, Kamel Beldjoud, a été confirmé à son poste. Le nouveau gouvernement est également caractérisé par le retour de quatre anciens ministres à leur expostes, en l’occurrence Abderrahmane Raouya, aux Finances, Farouk Chiali, aux Travaux publics et Transports, Sid Ahmed Ferroukhi, à la Pêche et aux productions halieutiques, Hacène Mermouri, au Tourisme, l'Artisanat avec comme nouveauté, le «Travail familial».



Des départements restent l’apanage de ministres femmes



Les ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et de l’Environnement sont des portefeuilles qui sont restés entre les mains de femmes.

Ainsi, et pour la seconde fois, une avocate est désignée à la tête de ce département. Me Kaoutar Krikou, membre du bâtonnat de Constantine, était également membre du Panel du dialogue national, dirigé par Karim Younés. Nassira Benharrat a été, elle, nommée ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables. Elle est rectrice de l’Université des Sciences et de la Technologie Mohamed-Boudiaf d’Oran. Quant au ministère de la Culture, il a été une nouvelle dévolu à une femme, à travers la désignation d’une enseignante universitaire à la faculté d’Alger, à savoir Malika Bendouda. Le poste de ministre des Relations avec le Parlement est revenu ausi à une femme. M. Tebboune a désigné à sa tête Besma Azouar, députée du Front El Moustakbal, dirigé par Abdelaziz Belaïd. Une cinquième femme a été nommée ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, à savoir Hoyam Benfriha rectrice de la faculté des Sciences politiques d’Alger.

Par ailleurs, deux ministères délégués ayant disparu lors des gouvernements précédents ont été réactivés. Il s’agit du ministère délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, avec le retour à sa tête de Bachir Messaitfa, ainsi que du secrétariat d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, qui sera dirigé par Rachid Bladehane. L e Président Tebboune a exprimé, maintes fois, son intérêt à la communauté algérienne à l’étranger.



Un nouveau Secrétaire général du gouvernement



Le gouvernement de M. Djerad est marqué, également, par la création de nouveaux ministères délégués, qui s’inscrivent en droite ligne de la feuille de route du président de la République, présentée lors de son discours à la Nation. Ainsi, les ministères de l’Industrie, de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, du Commerce ont vu la mise en place de ministères délégués et Secrétariats d’Etat, à l’instar du ministère délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, du ministère délégué chargé des Startup. Nouredine Morceli a été lui nommé secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite, une première. Le président de la République a nommé Yahia Boukhari secrétaire général du Gouvernement, en remplacement d’Ahmed Noui qui a occupé ce poste durant 20 ans.

Le Présient Abdelmadjid Tebboune a tenu une autre promese, celle de la nomination de jeunes dans ce gouvernement. Ainsi, le plus jeune ministre délégué chargé des Start-up, Yacine Walid, a tout juste 26 ans.

Autres points marquants : pas de ministres d’Etat dans ce nouveau gouvernement et aucun wali n’a été promu. Un gouvernement marqué par le retour de professeurs et enseignants universitaires spécialisés dans le domaine et qui ont également une grande connaissance des questions économiques, sociales et financières, à l’instar du nouveau ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, qui était chef de service orthopédie à l'hôpital de Ben Aknoun, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, ancien DG de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), le ministre des Ressources en eau, Arezki Berrak, ex DG de l’ANBT. Deux autres enseignants universitaires et experts en la matière ont été nommés dans leurs domaines respectifs, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, enseignant universitaire à Blida et ministre de l’Enseignement supérieur, Chemseddine Chitour, professeur de thermodynamique à l'Ecole polytechnique d'Alger. Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, est, quant à lui, expert en économie.

Au tfinal, entre professeurs universitaires et spécialistes dans leurs domaines respectifs, le nouveau gouvernement est à la mesure des défis qui se profilent en cette année 2020.

Neila Benrahal