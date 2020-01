Commentaire : Une solidarité agissante

Sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la contribution de l’Armée populaire nationale, plus de 100 tonnes, constituées de denrées alimentaires et de médicaments seront acheminés vers la Libye. La décision du chef de l’Etat n’est pas pour surprendre. Ce n’est pas la première fois que l’Algérie manifeste sa solidarité à l’égard du peuple libyen.» Au regard des liens et des relations de bon voisinage entre l’Algérie et la Libye et par principe de fidélité à nos traditions de solidarité fraternelle et inconditionnelle vis-à-vis du peuple libyen, nous sommes tenus d’être aux côtés de ce peuple frère dans la conjoncture difficile qu’il traverse pour alléger, dans la mesure du possible, l’incidence de cette crise». Ces propos tenus jeudi par le chef de la diplomatie algérienne, M. Sabri Boukadoum à l’occasion de l’envoi de cette aide humanitaire, prouvent si besoin est, l’engagement et la solidarité de notre pays à l’égard de ce pays frère, plongé dans le chaos depuis 2011 et qui plus est, se voit «refuser» toute perspective d’un règlement pacifique du conflit qui le ronge. Et pour cause, la Libye théâtre d’une lutte d’influence est convoitée pour ses richesses énergétiques et sa position géostratégique. En effet, si le conflit perdure à ce jour, si tous les efforts déployés pour y mettre un terme ont échoué, c’est parce que les rares voix, dont celle de l’Algérie, qui n’ont de cesse d’exhorter les belligérants à délaisser la voie des armes et privilégier celle du dialogue inclusif sont étouffées par le brouhaha fait par certaines capitales qui ont tout intérêt à ce que la paix ne soit pas instaurée en Libye. Pis encore, ces parties étrangères poussent vers la militarisation de ce conflit en jetant constamment de l’huile sur le feu. Elles ne soucient guère du fait que le brasier alimenté par leurs aides militaires, en violation des résolutions du Conseil de sécurité, ne laissera que des cendres sur lesquelles toute reconstruction de la Libye sera quasiment impossible. De son côté,l’Algérie mue par le seul souci de voir ce pays frère surmonter sa crise et dépasser ces moments difficiles de son histoire a fait le choix de la neutralité positive. C’est pourquoi elle est de tout temps restée à équidistance des parties en conflit en Libye, sans pour autant oublier son devoir de solidarité à l’égard du peuple libyen. A chaque nouvelle épreuve, l’Etat algérien a répondu présent en manifestant sa solidarité agissante. Plus encore. Fidèle à sa position adoptée depuis le début du conflit, l’Algérie continue d’œuvrer pour préserver l’intégrité et la souveraineté de ce pays voisin et frère. C’est en fait à ce niveau que se situe la différence entre notre pays et de nombreuses parties étrangères. Et si le Président de la République a exprimé dans son discours d’investiture, le refus de l’Algérie d’être exclue de tout processus ou initiative de recherche d’un règlement de la crise libyenne, c’est parce qu’elle a, à cœur de préserver les intérêts suprêmes de la Libye et de son peuple. Des intérêts qui seront au centre des initiatives en faveur d’une solution politique inclusive qui seront prises dans les prochains jours comme annoncé jeudi, par le chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Nadia K.