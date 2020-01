Arrivée de l’aide humanitaire à Djanet

De nos envoyés spéciaux à Djanet : Sami Kaidi et Akram Asselah

« Conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pas moins de 100 tonnes d’aides humanitaires viennent d’être réceptionnées à Djanet. Ces produits prendront, aujourd’hui, la route vers le poste frontalier pour être livrés au Croissant-Rouge libyen qui les distribuera à qui de droit», a déclaré, hier, la wali déléguée de Djanet, Wassila Bouchechi, qui s’ exprimait sur le tarmac de l’aéroport international Tisska après l’atterrissage de trois gros porteurs de l’ANP qui ont transporté ces aides depuis la capitale. Une forte délégation de notable de cette région du sud-est du pays attendait, avec impatience depuis l’aube, l’arrivée de la caravane.

Mme Wassila Bouchechi a, en outre, rappelé que l’Etat algérien n’est pas à sa première opération humanitaire au profit des frères libyens. «La wilaya déléguée de Djanet a une longue tradition de solidarité à l’égard de ce voisin, d’autant que la région constitue la porte d’entrée par excellence pour toutes aides humanitaires», a-t-elle souligné avant de saluer l’ANP qui a apporté, comme à son habitude quand il s’agit de venir en aide aux démunis, un soutien de taille pour la réussite de cette action. «Le Croissant-Rouge algérien s’est également distingue régulièrement par ce type d’action», a-t-elle précisé. De son côté, le vice président du CRA, Tayeb Benaouda, qui a fait le déplacement depuis la capitale, a révélé que la mise en place de ce pont aérien constitue une première étape avant plusieurs autres opérations de ce type à destination de l’ensemble du territoire libyen. Il a indiqué que «cette aide humanitaire, de grande ampleur est une preuve de la solidarité illimitée et de l’amour inconditionnel que les algériens, peuple et gouvernement, vouent au peuple libyen», qui souffre de la guerre et des ingérences étrangères.

M. Benaouda a affirmé que son institution compte organiser prochainement une rencontre, à Alger, avec les représentants du Croissant-Rouge libyen pour définir les futures actions communes à entreprendre.

S. K.