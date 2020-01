Sabri Boukadoum : «Plusieurs initiatives en faveur d'une solution pacifique à la crise libyenne dans les prochains jours.»

«L’Algérie rejette la présence de toute force étrangère, quelle qu’elle soit, en Libye. Notre pays prendra ainsi, dans les prochains jours plusieurs initiatives en faveur d’une solution pacifique à la crise qui frappe cette nation voisine», a déclaré, jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’exprimait, en marge du coup d’envoi d’une importante caravane d’aide humanitaire à destination de la Libye. Le top départ de cette caravane, qui a eu lieu au niveau du stade du 5 Juillet, a vu la présence de nombreuses personnalités et représentants du mouvement caritatif algérien, dont la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saida Benhabilès.

Après avoir rappelé la position constante de l’Algérie relative au principe de non ingérence dans les affaires intérieures des pays, M. Boukadoum a indiqué, que «la voie des armes ne peut en aucun cas être une solution, laquelle réside, uniquement, dans la concertation entre frères libyens».

Revenant sur cette opération humanitaire de grande ampleur, le chef de la diplomatie algérienne a fait savoir que plus de 100 tonnes d’aides constituées essentiellement de denrées alimentaires, de médicaments et de vêtements seront, dans les prochaines heures, acheminées en Libye conformément aux directives des plus Hautes autorités de l’Etat.

«En effet, c’est sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et avec la contribution louable de l’Armée nationale populaire (ANP), qu’un pont aérien liant l’aéroport militaire de Boufarik à celui de Djanet a été mis en place», a-t-il affirmé avant de préciser que «ce nouveau lot d’aide, précédé d’opérations similaires, est l’expression de l'engagement de l'Algérie, gouvernement et peuple, à faire preuve d'une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple libyen frère pour l'aider à dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse». Le ministre réitéreraque les aides humanitaires qui seront acheminées vers la Libye «interviennent en prélude à l'affirmation du rôle humanitaire de l'Algérie dans une première phase, puis de son rôle politique», précisant que l'Algérie «prendra dans les quelques prochains jours des initiatives en faveur d'une solution pacifique à la crise libyenne». «L'Algérie n'accepte la présence d'aucune force étrangère, quelle qu'elle soit, dans ce pays», a-t-il rappelé. Enfin, le chef de la diplomatie algérienne a souligné que le Croissant-Rouge algérien assurera, en coordination avec les autorités libyennes, l’acheminement de ces aides au peuple libyen, rappelant, au passage, que des centaines d’Algériens résident en Libye au niveau de la bande frontalière de la région de Djanet.

De son côté, la présidente du CRA, Saida Benhabilès, a mis à profit cette opportunité pour saluer également, la contribution de l’ANP sans qui cette initiative humanitaire n’aurait pu avoir lieu. Dans ce sillage, elle a tenu a rendre un vibrant hommage à la mémoire du défunt chef d’Etat major de l’ANP et vice ministre de la défense nationale, Ahmed Gaïd Salah qui a, dit-elle, toujours soutenu ce type d’action. Mme Benhabilès a, par ailleurs, appelé les organisations humanitaires internationales «devenir une force de pression sur les décideurs pour les amener à réfléchir sur l’impact, de leurs décisions politiques, sur la situation humanitaire». «Les interventions militaires ont des conséquences désastreuses sur ce plan», soutiendra-t-elle. Par ailleurs, lors du décollage de trois avions cargos militaires, à partir de l'aéroport de Boufarik, vers la ville de Djanet, Mme Benhabilès a affirmé encore une fois, que «l'ANP a réussi à concilier son rôle de défense et de sécurité avec son devoir humanitaire, à travers l'ouverture d'un pont aérien vers la ville de Djanet dans le sud algérien, pour assurer ensuite l'acheminement des aides, par voie terrestre, vers nos frères Libyens, sans exclusive».

A cette occasion, la présidente du CRA a annoncé la conclusion «prochaine» d'un accord de partenariat entre le CRA et le Croissant-Rouge libyen en vue de «renforcer et de consolider le cadre de coopération, notamment pour le transfert des expériences entre ces deux organes».

Sami Kaidi