Libération de 76 détenus des marches populaires : Un geste largement salué

Largement saluée sur les réseaux sociaux, la libération des détenus des marches populaires, a également été considérée par des juristes et politiciens, comme «un signe positif qui pourrait contribuer à l’apaisement» et préparer les conditions d’un dialogue serein et sérieux pour une sortie de crise.

Bien que libres, plusieurs détenus le sont à titre provisoire. Leurs procès sont programmés pour les mois de février et mars, parmi eux, le moudjahid Lakhdar Bouragaâ et le général à la retraite, Hocine Benhadid.

Pour Lakhdar Bouragaâ qui a été mis en liberté provisoire dans la matinée du jeudi, c’est l’un de ses avocats, Me Abdelghani Badi qui a annoncé que son procès était programmé par la chambre correctionnelle près le tribunal de Bir Mourad Rais le 12 mars prochain.

M. Bouragaâ a été évacué de la prison d’El Harrach, suite à sa remise en liberté, à bord d’une ambulance de l’administration pénitentiaire, a-t-il, été constaté sur place. Il avait été placé en détention le 30 juin dernier par le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Rais pour «atteinte au moral des troupes et outrage à corps constitué».

Selon Me Abdelghani Badi, il a été procédé à la requalification des faits retenus contre Bouragaâ en «atteinte à corps constitué». Contrairement à lui, le général à la retraite Hocine Benhadid a comparu devant la chambre correctionnelle près le tribunal de Sidi M’Hamed, en présence de son avocat Me Mecheri. M. Benhadid est entré dans une salle d’audience archicomble, en raison de la programmation simultanée du procès de 31 manifestants en détention provisoire. Sur une chaise roulante, poussée par un policier, Benhadid semblait très fatigué. Quand il s’est présenté à la barre, la présidente de l’audience, a tout de suite, prononcé sa remise en liberté et la programmation de son procès pour le 5 mars prochain. Le 12 mai dernier, le général à la retraite Hocine Benhadid avait été placé en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed pour démoralisation de l’armée.

Le tribunal a également examiné les dossiers de 31 manifestants en détention provisoire. Le procès s’est déroulé sous haute surveillance. Un dispositif sécuritaire spécial a été mis aux alentours du tribunal. La porte d’entrée a été fermée et l’accès interdit à la salle d’audience archicomble. La juge, qui a réparti les affaires sur 7 dossiers, a décidé la remise des détenus en liberté provisoire. Ils seront jugés à partir du mois de février prochain.



Satisfaction et soulagement des familles de détenus libérés



Outre la satisfaction exprimée par les familles des détenus, ces décisions ont suscité un grand soulagement, du fait qu’elle constitue un signe positif dans le cadre de l’apaisement du climat général. Ainsi, la remise en liberté du moudjahid Lakhdar Bouragaâ, a été grandement saluée par l’Organisation nationale des moudjahidine, qui a qualifié ce geste de «démarche dans le bon sens», tout en rappelant que sa remise en liberté a été une revendication populaire majeure, en raison de son statut de moudjahid ainsi que ses soucis de santé.

«Cela a été revendiqué dans des actions pacifiques», a rappelé l’ONM, qui a précisé que «cette mesure va rassurer l’opinion nationale».

De son côté, l’ancien ministre de la Communication et diplomate Abdelaziz Rahabi a réagi à ces remises en liberté, à travers une déclaration publique publiée sur son compte Facebook.

«Cette mesure constitue un signe positif qui pourrait participer à la mise en place des mesures de confiance et d’apaisement sans lesquelles aucune sortie de crise ne peut être valablement envisagée», a-t-il écrit.

Selon M. Rahabi, «la stabilisation de la situation en Algérie, aussi urgente que nécessaire, appelle le Président de la République à prendre des mesures certes courageuses mais qui relèvent de ses prérogatives constitutionnelle de chef d’Etat, garant de l’unité de la Nation et de la stabilité du pays». Il a, à l’occasion, lancé un appel pour la satisfaction des revendications légitimes du peuplealgérien. L’ancien ministre a également mis en avant, son «soutien aux actions de dialogue et de concertation pour prémunir l’Algérie des risques multiformes de l’impasse politique actuelle».

Me Boudjemaâ Ghechir avocat, ancien président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, a soutenu que les décisions prises par la justice, jeudi «sont un signe positif qu’il faut valoriser». L’avocat a plaidé, dans une déclaration à El Moudjahid, pour «que ces mesures soient accompagnées de décisions pour répondre aux revendications du Hirak ».

Me Ghechir a estimé que la mesure de libération des détenus des marches populaires est l’une des décisions sages, qui va rétablir la confiance en le président de la République et renforcer sa légitimité.

«La deuxième décision doit être liée au changement à travers l’assainissement de l’environnement global, notamment les chefs des partis politiques et associations et personnalités résidus de l’ancien système».

L’avocat a également insisté sur la nécessité de bannir le discours de la haine et de l’extrémisme et veiller à garantir l’indépendance de la justice et la liberté de la presse. «Ces réalisations permettront au Président de mener le changement avec un soutien populaire», a-t-il dit, concluant que c’est un bon point qui sera mis à l’actif du nouveau président.

Tout indique qu’il s’agit-il là, les premières mesures d’apaisement du Président de la République. M. Abdelmadjid Tebboune avait déclaré lors d'une conférence de presse tenue après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle : «Je m'adresse directement au Hirak, que j'ai maintes fois qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement de l'Algérie».

En outre, dans son discours après la prestation de serment, il a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour une sortie réelle de la crise et pour «l'édification d'une nouvelle République forte et crainte, stable et prospère» ,loin de toute exclusion.

Il a appelé, dans cet ordre d’idées, à «tourner la page des différends, de la discorde et de la division, qui sont des facteurs de destruction et de désintégration» et à «œuvrer ensemble pour une Algérie stable».

«Nous sommes tous Algériens et personne ne l’est plus que d'autres, seul compte l'effort sincère et loyal au service de notre chère Algérie», avait-il affirmé. «Nous sommes aujourd’hui dans l'obligation, tous où que nous soyons et quelles que soient nos obédiences culturelles et politiques, d’être unis» avait-il enfin, si bien résumé le coeur des nombreux défis qui attendent notre pays.

Neila Benrahal