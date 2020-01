Front national algérien : renforcer le dialogue

Le président du Front national algérien (FNA) Moussa Touati a appelé, hier à Alger, l’ensemble des franges de la société à unifier leurs efforts en vue de préserver l’unité, la stabilité et la sécurité du pays. S’exprimant lors d’une session extraordinaire du conseil national du parti, M. Touati a mis l’accent sur la nécessité «de renforcer le processus du dialogue et de concertation avec toutes les franges de la société et de se rapprocher du peuple algérien en vue de prendre connaissance de ses véritables problèmes et tenter d’y trouver des solutions dans un cadre démocratique, transparent et équitable», soulignant «l’impératif de consolider la cohésion et d’ancrer la culture de l’amour de la patrie auprès des générations montantes pour protéger le pays de tout danger».

Estimant impératif l’association du peuple algérien dans toutes les affaires nationales le concernant, M. Touati a mis l’accent sur l’importance de «la mise en mouvement de la Justice pour combattre la corruption et les corrompus mais aussi le recouvrement des fonds détournés». Pour ce qui est de l’amendement de la Constitution, il a mis l’accent sur l’importance de mener «un large» dialogue national avant de la soumettre à un référendum populaire, appelant, dans ce cadre, à mettre un terme au système présidentiel absolu et à la révision des prérogatives tout en s’attachant au référentiel de la guerre de Libération».Evoquant les prochaines échéances, le président du FNA a estimé impératif «la garantie de l’organisation d’élections locales et législatives régulières et transparentes en vue de réhabiliter les prérogatives des assemblées élues».

Il a appelé, en outre, à la garantie des libertés individuelles et collectives et à la réhabilitation de la société civile, insistant, à ce propos, sur la nécessité de consolider les actions communes en vue de réaliser des réformes globales dans tous les domaines et prendre en charge les préoccupations des jeunes outre la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion».

Par ailleurs, M. Touati a tenu à louer les qualités du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, décédé le 23 décembre dernier, affirmant que le défunt avait joué «un rôle héroïque dans la préservation de la sécurité et la stabilité du pays et le dépassement d’une épreuve dure mettant ainsi le pays sur la bonne voie».