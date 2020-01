46e vendredi du Hirak : Les manifestants saluent la libération des détenus

Des citoyens sont sortis pour le 46e vendredi consécutif à Alger et dans d'autres villes du pays, dans des manifestations pacifiques pour appeler à un dialogue inclusif. Ils ont salué, à l’occasion, la remise en liberté des personnes arrêtées lors des précédentes marches populaires. Les manifestants, moins nombreux que d'habitude, ont investi comme à l'accoutumée les lieux habituels du Hirak, à savoir la Place Maurice Audin, la rue Hassiba Ben Bouali, la Grande-Poste et le boulevard Colonel Amirouche, en brandissant l'emblème national et entonnant les chants patriotiques, ont constaté des journalistes de l'APS.

Cette nouvelle marche intervient au lendemain de la libération de 76 personnes arrêtées durant les marches précédentes, parmi lesquels figurent, notamment le moudjahid Lakhdar Bouragâa et le général à la retraite Hocine Benhadid. Les citoyens, qui brandissaient des portraits des héros de la Guerre de libération nationale, ont réaffirmé leur attachement à l'unité nationale comme ils ont appelé à la poursuite de la lutte contre la corruption et l'arrestation des personnes responsables de dilapidation du denier public. cette 46e marche intervient, également, au lendemain de l'annonce du nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerad. Le nouvel exécutif est composé de 39 membres, dont sept ministres délégués et quatre secrétaires d'Etat. Des manifestants ont aussi appelé, à travers les quatre coins du pays, à la préservation de l'unité nationale, l'édification d'une "nouvelle République", l'instauration d'un dialogue «constructif et sans exclusion». Le nombre de manifestants a sensiblement régressé comparativement aux semaines précédentes, ont constaté des journalistes de l'APS.

Dans des wilayas du centre, des citoyens, qui ont manifesté pacifiquement, notamment à Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdes et Bejaia, ont insisté sur la demande de "réformes politiques profondes". Ils ont également exprimé leur soulagement quant à la mise en liberté des personnes arrêtées lors des précédentes marches populaires. A Chlef et Blida les marcheurs ont insisté sur l’unité du peuple algérien, refusant et rejetant toutes tentatives de division, tandis qu'à Djelfa et Médéa la marche n’a pas eu lieu, deux rassemblements y ont été, par contre, observés. Dans l'Est du pays, notamment à Constantine, Skikda, Annaba, Batna, Mila, Oum El Bouaghi, El Tarf et Jijel, les manifestants, beaucoup moins nombreux, ont appelé au changement et à la "consolidation de l'Etat" et à l'"indépendance de la justice". Dans l’Ouest du pays, les wilayas d'Oran, de Mostaganem et de Tlemcen ont été les seules à connaitre des marches avec moins de participants qu’auparavant. Les marcheurs ont souligné "l'indépendance de la justice" au rythme du slogan habituel "Silmia, silmia" (pacifique). Dans le Sud du pays, notamment à El Oued, Laghouat, et Guerarra (Ghardaïa), des petits groupes de citoyens ont marché pacifiquement et scandé des slogans appelant notamment à l’édification d’une "nouvelle République" et l’instauration d’un dialogue " constructif et sans exclusion".