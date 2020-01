Saïda : 509 unités AADL prochainement

Pas moins de 509 logements réalisés à Saïda au titre de la formule location-vente (AADL 2) seront distribués aux familles bénéficiaires vers la mi-janvier courant, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya. La remise des attestations d’affectation a été lancée cette semaine au niveau de l’antenne locale de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), a-t-on précisé de même source. Le nouveau site d’habitation, implanté à «haï Es-salam», abrite des immeubles de 5 étages comportant des appartements de trois et quatre pièces (F3 et F4), a-t-on indiqué. Tous les travaux liés à l’aménagement du site ont été achevés, dont la connexion aux réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz naturel et éclairage public de type «Led») et d’autres opérations comme le bitumage des voies d’accès et la création d’espaces verts et de jeux pour enfants, a-t-on affirmé. Ce nouveau quota de logements fait suite à deux lotissements totalisant plus de 1.300 unités d’habitation neuves distribuées durant l’exercice écoulé dans la même ville, a-t-on rappelé. Saïda verra encore la livraison, en juillet prochain, de 702 autres appartements de la formule location-vente, a-t-on annoncé, ajoutant que le chantier y afférent évolue au stade des aménagements extérieurs et de la connexion aux réseaux divers. Implanté à «haï Essalem 2», le site en construction est composé d’immeubles de 5 et 9 étages comportant respectivement des appartements de type F3 et F4 d’une superficie de 70 et 85 mètres carrés. Une enveloppe financière de 2 milliards de dinars est consacrée à la concrétisation des travaux qui ont été lancés en juillet 2018 au niveau de cette assiette foncière de 10 hectares, a-t-on expliqué. Il est prévu, en outre, le lancement prochain de la réalisation de 303 autres logements de la même formule location-vente, à «haï Sarsour» au chef-lieu de la wilaya. Le programme global de l’AADL à Saïda s’élève ainsi à quelque 2.905 logements «location-vente», dont 1.900 déjà réalisés, tandis que 702 sont en construction et 303 en voie de lancement, note-t-on.