Forum des start-up à Adrar : Plus de 50 participants attendus

Il est prévu la participation de près de 53 entreprises et organismes au forum d’Adrar des start-up, qui devra avoir lieu du 5 au 9 janvier courant, a-t-on appris jeudi des responsables du Centre de facilitation des micro-entreprises d’Adrar. La manifestation qui aura pour cadre concomitamment les galeries «Foggaras» des foires et expositions et la bibliothèque principale de lecture publique d’Adrar, s’assigne comme objectifs la valorisation et l’ancrage de l’esprit de créativité chez les jeunes leur permettant de se mesurer et d’échanger les expériences et idées avec les spécialistes, a expliqué le directeur du Centre de facilitation, Salem Hasnaoui. Le programme de cet évènement prévoit, outre les stands, des sessions de formation au niveau de l’Unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (URER-MS) sur les modalités de conception d’un modèle de création et une autre session en direction des jeunes porteurs de projets sur la conception d’un smart-planning. Ce forum devra également regrouper des organismes et dispositifs d’emploi et d’accompagnement, en plus de l’exposition des activités des innovateurs et créateurs pour vulgariser leurs réalisations et leur trouver de l’accompagnement et de la performance.

M. Hasnaoui a, à cette occasion, appelé les jeunes à mettre à profit cette opportunité pour se rapprocher des responsables centraux chargés de l’accompagnement, de la promotion et de soutien des petites activités, qui seront au rendez-vous.