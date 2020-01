Wilaya d’Alger : Un budget de plus de 52 milliards DA

Les services de la wilaya d’Alger ont affirmé, jeudi, que le budget initial de la wilaya d’Alger au titre de l’exercice 2020 s’élève à plus de 52,541 milliards DA. Dans un communiqué, les services de wilaya ont précisé que le budget initial de la wilaya d’Alger au titre de l’exercice 2020 est estimé à 52.541.455.736 DA. Un taux de 58,95% de ce budget a été consacré au fonctionnement, alors que 41,05% est destiné à l’équipement et à l’investissement, a ajouté la source. Lors de la signature du rapport annuel sur la conjoncture budgétaire et financière de la wilaya pour l’année 2019, le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, avait indiqué que pour la première fois et avant la fin de l’exercice en cours, les services du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales avaient approuvé le budget 2020 de la wilaya d’Alger. Le wali avait appelé, en outre, les directeurs exécutifs des différents secteurs et les ordonnateurs à accélérer l’exécution des budgets et à entamer l’année budgétaire à partir du 2 janvier, les instruisant, dans ce contexte, de prolonger la période du recouvrement fiscal d’un mois pour rattraper le retard accusé.