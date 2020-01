Oran : Distribution de 8.700 logements en 2020

Quelque 8.700 logements publics locatifs (LPL) seront distribués au courant de cette année 2020 au nouveau pôle urbain de Oued Tlelat (Sud d’Oran), a-t-on appris jeudi de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI). Le quota de logements de type F3 sera distribué en 2020 par l’OPGI d’Oran en quatre étapes, la première prévoit l’attribution de 3.000 logements locatifs publics d’ici fin mars prochain, a-t-on indiqué. Les mêmes services ont fait savoir que les gros œuvres de ces logements ont été achevés à 100 pour cent et que le projet est actuellement en phase d’achèvement des travaux d’aménagement externe dont le raccordement à différents réseaux dont ceux de l’eau potable et de l’assainissement. La deuxième étape de distribution de 2.500 logements similaires au même site est prévue à la fin du deuxième trimestre de cette année. Le projet est en phase d’achèvement des travaux dont ceux d’aménagement externe (raccordement à la voirie et aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité, entre autres. Il est également prévu la livraison de 2.500 autres logements locatifs publics dans le nouveau pôle urbain de Oued Tlelat vers la fin du mois de juillet prochain. A noter que les travaux sont en cours à un rythme avancé dont ceux d’aménagement externe. Dans le même contexte, l’OPGI d’Oran a programmé l’attribution d’un quota de 700 LPL au profit des habitants de la commune de Oued Tlélat au cours du premier semestre de cette année, une fois achevés les travaux de raccordement aux réseaux divers qui sont à un stade avancé, selon la même source.