Remise de 1.100 logements sociaux à Sétif : Les clefs du bonheur

Après la récente affectation de 1.100 logements publics locatifs dans la commune de Sétif et l’écoulement de la période des recours, s’est déroulée, jeudi, l’attribution définitive de ces logements sociaux.

Une imposante cérémonie qui s’est tenue en présence de Chenouf Saad, le chef de daïra, des responsables de l’OPGI et d’un huissier de justice et qui a permis aux 1.100 familles bénéficiaires regroupées dans la grande salle omnisports du complexe du 8-Mai 1945 d’assister au tirage au sort, dans un climat de transparence totale et de joie intense qui ne sont en fait que le juste prolongement de l’ambiance qui avait déjà prévalu lors de l’affichage des listes dans le calme et la confiance partagés.

La salle donnait l’impression d’être trop exiguë pour accueillir les 1.100 familles bénéficiaires venues assister au tirage au sort et être fixées sur l’étage et leur logement, alors que le rez-de-chaussée était d’emblée réservé aux personnes à besoins spécifiques, à la grande joie des composantes de cette frange de la population et de tous ceux nombreux qui n’ont pas manqué de marquer leur adhésion et leur sensibilité pour un tel geste, par des applaudissements et de vibrants youyous, illustrant parfaitement ce sentiment fort de solidarité. Dans cette formidable ambiance qui prévalait et prenait davantage d’intensité au fur et à mesure que le tirage au sort avançait, B. Zaim, accompagné de sa mère qui ne pouvait cacher son émotion profonde après une attente de plus d’une décennie, nous lance spontanément : « C’est l’Algérie de tous ses enfants, c’est une année nouvelle mais aussi une ère nouvelle d’espoir et de solidarité. Dieu préserve notre patrie ! »

Non loin de là, le chef de daïra, répondant aux dernières sollicitations et remerciements de ceux auxquels justice à été rendue dans la rigueur et la transparence, a mis à profit cette cérémonie pour rassurer ceux qui attendent encore et que l’espoir n’a jamais cessé d’animer : « C’est là un programme de 1.100 logements publics locatifs affichés au mois de novembre dernier et que l’Etat consent aux couches fragiles, nous terminons donc les dernières procédures au moment où la commission de daïra examine d’autres programmes LPL pour cette même commune.

Il s’agit des deuxième et troisième listes pour près de 1.700 logements de ce type et que nous remettrons également sous l’égide du wali. »

Des logements implantés à la cité Abid-Ali, viabilisés et dotés de toutes les commodités nécessaires, comme l’avait exigé le premier responsable de cette wilaya lors de ses sorties sur le terrain.

F. Zoghbi