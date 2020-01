Prétendu décès de Lakhdar Brahimi : Le MAE dément

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a «démenti catégoriquement», jeudi, l’information rapportée sur des réseaux sociaux sur le prétendu décès de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi. Dans une déclaration à l’APS, le porte-parole du MAE s’est interrogé sur «les intentions des parties ayant colporté ces informations en ce moment précisément», ajoutant, à cet égard, que «ce qui a été attribué à Monsieur le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’agissant de la diffusion de cette information n’est que mensonge et manipulation tant M. le Premier ministre ne dispose d’aucun compte Twitter ès-qualité et n’a de ce fait publié aucune information ayant trait au sujet».

Le porte-parole du MAE a fait savoir, à ce propos, que le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum «a eu ce jour même un entretien téléphonique avec M. Lakhdar Brahimi, à l’occasion duquel ce dernier a rassuré M. Boukadoum sur sa santé». M. Benali Cherif n’a pas manqué de faire part du décès, ce jour, de l’ancien ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Salah Dembri, rappelant à l’occasion «les grandes qualités du diplomate et d’homme d’Etat du défunt qui a toujours défendu les intérêts de son pays avec compétence et détermination».