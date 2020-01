Meurtre d’un enfant à Tipasa : Les cinq suspects présentés devant le parquet

Les cinq individus suspectés, dont les deux principaux accusés, impliqués dans l’affaire de détournement et de meurtre d’un mineur, un crime survenu mercredi à Sidi Rached ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal de Tipasa.

Plusieurs chefs d’inculpation ont été retenus contre les suspects dans cette affaire de meurtre de l’enfant B.K, âgé de 12 ans, dont «détournement de mineur, meurtre avec préméditation, non-dénonciation de crime et dissimulation d’un crime», a annoncé le chef de service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya, le commissaire principal Mouard Abdennour lors d’une conférence de presse.

Le même responsable a affirmé qu’il s’agit d’un crime abject, relevant que la victime, originaire de Sidi Belabbes, est venue à Sidi Rached pour une visite familiale.

Elle a été enlevée par deux personnes à 3 km du domicile où elle résidait avant d’être agressé à l’aide de pierres. Le corps de l’enfant assassiné a été découvert dans une forêt, entre Sidi Rached et Ain Tagourait. En moins de 24 heures, les éléments de la police judiciaire ont identifié le principal suspect et son acolyte (20 et 22 ans), des chômeurs sans antécédents judiciaires, avant d’arrêter dans la nuit de mercredi à jeudi les autres éléments de la bande impliqués dans ce crime qui ont tous reconnu les faits retenus à leur encontre. Par ailleurs, le même responsable sécuritaire a démenti le fait que les suspects activent dans le cadre d’une organisation spécialisée dans le rapt d’enfants.