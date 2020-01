Sauvetage de l’Algérie par le chahid Ahmed Gaïd Salah : Ce que l’histoire retiendra

Par Ali Mebroukine, Professeur de droit

Il est clair que notre pays saura puiser dans ses ressources pour dépasser le drame qui vient de frapper toute la patrie, avec le décès brutal du Chahid Ahmed Gaïd Salah.

L’auteur de ces lignes avait d’entrée de jeu pris le parti de cet homme d’exception, ainsi que des membres du Haut Commandement Militaire (HCM), subissant injures, insultes, propos diffamatoires sur les réseaux sociaux et dans une partie de la presse dite indépendante. Ce concert d’imprécations émanait d’algériens qui n’avaient ni le sens de l’Etat ni la perception de enjeux stratégiques au cœur desquels se débattait le pays et qui au surplus s’étaient laissé manipuler par des forces occultes.



Toute l’Algérie a pleuré la disparition du chahid Ahmed Gaïd Salah



Les algériens, dans leur immense majorité, ont pleuré la disparition du Général Ahmed Gaïd Salah. L’insolite réside dans le fait que parmi eux, on comptait certains de ceux qui n’avaient eu de cesse que de brocarder l’institution militaire et la vouer aux gémonies, et ce, depuis le vendredi 22 avril lorsque le slogan «Djeich-Chaa/Khaoua-Khaoua» a laissé place à «Dawla Madania machi Iskrariya» et aussi au mot d’ordre «Etrouhou Gâa3». La foule immense qui a accompagné le Général Ahmed Gaïd Salah à sa dernière demeure constitue un démenti cinglant infligé à la communauté internationale qui s’est une nouvelle fois mépris sur la nature de la relation entre le peuple algérien et son armée et qui a attribué au défunt chef d’État-major la volonté de préserver, coûte que coûte, le statu quo politique, alors que l’objectif du Général Gaïd Salah et du HCM était de préserver la stabilité de l’Etat et de ses institutions, afin de permettre le redémarrage de l’économie algérienne et l’adoption de réformes de structure, sans cesse différées depuis le début des années 1980.

Sur ces dizaines de milliers d’algériens qui ont suivi le cortège funèbre depuis le Palais du peuple jusqu’à El Alia (quelque 200.000 algériens les avaient précédés au cimetière) deux hypothèses doivent être envisagées :

1. Les algériens qui manifestent depuis le 22 février ont tenu à témoigner leur affection à cet homme hors du commun, crédité à titre posthume d’avoir conduit l’Algérie à bon port et de lui avoir donné un Président de la République dont la personnalité est parée de beaucoup de vertus. Si cette hypothèse est vérifiée, cela montre que les algériens sont capables de séparer le bon grain de l’ivraie, même si cette ascèse est arrivée tardivement.

2. Les Algériens qui ont rendu un vibrant hommage au général Gaïd Salah ne faisaient pas tous partie du Hirak ou du moins de ses éléments les plus radicaux et c’est alors la preuve que le mouvement populaire est segmenté, éclaté, polycentrique et que son inaptitude à désigner des représentants légitimes et décliner une feuille de route crédible, met au jour toutes ses limites. Cette situation objective souligne a posteriori qu’Ahmed Gaïd Salah et le HCM ont eu raison de demeurer fidèles à l’esprit comme à la lettre de la Constitution, en mettant en œuvre les articles 7 et 8 de la Constitution, le premier consacré à la souveraineté populaire et le second à la souveraineté nationale.



Le leadership d’Ahmed Gaïd Salah était un leadership de type héroïque



Mais, ce qui compte ce sont les leçons de l’histoire. Max Weber, sociologue allemand (1864-1920) a mis en évidence trois sortes de leadership : le leadership de transaction, le leadership de recomposition et le leadership héroïque toujours incarné par une personnalité charismatique. Indéniablement, Ahmed Gaïd Salah se rattachait au leadership héroïque, en ce sens qu’il a fait don de sa personne à la patrie en assumant, dans une solitude impressionnante le poids de la plus grave crise politique que l’Algérie ait traversée dans son histoire. Certes les membres du HCM ne lui ont, à aucun moment, marchandé leur soutien mais dès lors qu’il avait décidé de se mettre en avant en endossant publiquement les décisions de l’État-major, il cristallisait sur sa personne les foudres de la Bande et de ses relais et de tous ceux qui étaient hostiles au principe de l’organisation d’une élection présidentielle pourtant destinée à lever, une fois pour toutes, l’hypothèque institutionnelle.

En ce qui concerne le leadership de transaction, Ahmed Gaïd Salah ne s’y est jamais inscrit. Il ne se situait pas dans un rapport de donnant/donnant avec la population algérienne et son élite. En raison de son attachement aux intérêts supérieurs du pays, il ne pouvait donner quitus à ceux qui plaidaient subrepticement l’instauration du vide dans les sommets de l’Etat et l’entame d’une période de transition dont paradoxalement ils entendaient exclure les représentants de l’Institution militaire. Par ailleurs, le leadership de transaction se caractérise par l’adaptabilité du leader à des situations changeantes (toute appréciation sur les vertus supposées de cette adaptabilité étant ici réservée). Or depuis le 22 février 2019 et surtout depuis le 22 avril de la même année, le défunt Chef d’État-major a maintenu contre vents et marrées le principe du retour à la légalité constitutionnelle, d’abord à l’occasion de la présidentielle, ensuite par l’adoption par référendum populaire d’une nouvelle constitution, enfin par l’organisation d’élections législatives et locales pluralistes.

Quant au leadership de recomposition, il ne s’inscrit pas dans une logique transactionnelle. Pour reprendre le paradigme wébérien, ce leadership concerne par excellence, et ce depuis le début des années 2000, les personnalités qui ont l’ambition de faire passer leur société à un stade supérieur de son développement (par exemple à modifier les modèles social, économique et culturel devenus désuets) afin de leur permettre une insertion vertueuse dans la globalisation et la mondialisation ascendantes. C’est le défi auquel devra faire face le Président Tebboune dont le leadership s’inscrit au carrefour du leadership de transaction (je serai à l’écoute des desiderata des algériens et je tiendrai compte de leurs doléances et de leurs critiques) et du leadership de recomposition (je serai le Président d’une Algérie qui doit s’ouvrir sur le monde et accomplir son aggiornamento dans tous les domaines afin qu’elle ne disparaisse pas en tant qu’Etat-nation). A Ahmed Gaïd Salah, le leadership héroïque et au Président de la République un leadership mixte, comme souligné plus haut, dans la mesure où c’est au Président de la République qu’il revient d’impulser concrètement des mutations que l’Algérie se doit de réaliser et dont il sera comptable devant le peuple algérien.



Le double héritage légué par Ahmed Gaïd Salah à ses successeurs



Le mode de leadership du défunt général de corps d’Armée n’était pas de type idéologique ou doctrinal mais personnel, car Ahmed Gaid Salah était devenu, au fil du temps, une personnalité charismatique. A la tête d’un pays comme l’Algérie dont la population avait été recrue de promesses et d’engagements non tenus, des décennies durant, Ahmed Gaïd Salah devait s’identifier à une grande cause. A ce titre, il a accompli deux œuvres révolutionnaires qui resteront à jamais inscrites dans l’histoire de l’Algérie indépendante.

1. Dès sa nomination à la tête de l’État-major, en août 2004, il s’attèle à la réalisation d’une audacieuse politique de modernisation de l’Armée algérienne. Son achèvement aura nécessité quinze années d’efforts ininterrompus. Aujourd’hui, l’Algérie dispose de l’Armée la plus puissante du monde arabe et africain, ses officiers et officiers supérieurs maîtrisent l’ensemble des technologies modernes sur mer, sur terre et dans les airs. Ses services de sécurité sont considérés comme parmi les plus efficaces du monde. Les turbulences majeures qui secouent l’ensemble de l’espace saharo-sahélien jusqu’à la Corne de l’Afrique appellent certes une vigilance de tous les instants. Mais grâce à l’extraordinaire travail accompli par le défunt chef d’État-major et les membres du HCM, notre nation est devenue immune de toute infiltration ou incursion étrangère car la capacité de dissuasion de nos forces a atteint désormais son acmé.

2. Le deuxième grand œuvre du défunt chef d’État-major est la lutte contre la corruption et le crime en bande organisée. Ahmed Gaïd Salah a pris, dès le mois d’avril 2019, la tête d’une croisade contre les méfaits commis par la ploutocratie la plus prédatrice que l’Algérie ait eu à subir depuis 1962.

Il a laissé les magistrats dont beaucoup auraient gagné à ne pas dénoncer une prétendue justice aux ordres à laquelle ils avaient toujours acquiescé, le soin de traiter de dossiers accablants qu’un ancien garde des sceaux, depuis rattrapé par la justice, avait délibérément mis sous le boisseau sur instruction de la Bande et de ses relais.

Depuis, tous les observateurs avertis savent que les commissions sur les marchés publics, les surfacturations, l’octroi d’avantages indus et s’agissant des banques, de crédits non garantis ont sensiblement reculé, tandis que les graves violations de la réglementation des changes rendues possibles par l’incurie et l’incompétence d’une Banque d’Algérie qui n’a jamais exercé ses diligences sur les banques commerciales depuis 1999, ont également disparu, et ce grâce à la vigilance du Gouverneur de la Banque d’Algérie nommé le 14 novembre dernier.



Le défunt chef d’État-major et le HCM ont remis l’Algérie sur rails



L’Algérie est redevenue, à nouveau, un pays stable et sûr, après 10 mois d’incertitudes et surtout de surenchères de la part des relais de la Bande qui ont pu circonvenir des millions d’Algériens. Un état des lieux exhaustif et précis a été dressé depuis 2016 et décliné tous les domaines où de profondes réformes devront être engagées sauf à précipiter l’Algérie dans un déclin économique social irrémédiable dans la mesure où la Bande a écumé toutes les ressources de ce pays en 20 ans. L’école, la santé, l’agriculture, l’industrie, les services (surtout du point de vue de la transition numérique), le logement, le développement des énergies renouvelables, la réduction des inégalités entre classes sociales, la fracture territoriale que l’augmentation du nombre de wilayas sera impuissante à réduire à elles seule, sont autant de secteurs nécessitant des aménagements profonds qui auraient dû être entrepris dès 1999. L’Algérie vient de perdre 20 ans, soit plus du tiers de son âge d’indépendance auxquels il faut ajouter les 13 ans de chadlisme et les sept (7) années de la tragédie nationale.

Rajeunir la classe politique et la féminiser ne peuvent qu’appeler l’approbation de tous les démocrates et progressistes. Mais force est d’admettre que cet objectif sera difficile à atteindre à bref délai, car d’une façon générale les responsables algériens n’ont pas préparé les générations montantes à l’exercice de responsabilités, nécessairement lourdes, au sein des niveaux supérieurs de l’appareil de l’Etat.

C’est le plus topique des paradoxes dans un pays qui a certes achevé sa transition démographique à la fin des années 1980, mais qui reste majoritairement peuplé de jeunes. L’amélioration du rendement de la fiscalité ordinaire, au regard du déclin irrémédiable de la fiscalité pétrolière, doit constituer une préoccupation à court terme déclinable dès la Loi de Finances pour 2021, sinon tous les budgets futurs seront adoptés avec un déficit colossal qui portera le ratio Dette publique interne /PIB à 85 voire 90%, à l’horizon 2024-2025. L’Algérie ne peut se résoudre à frapper à la porte du FMI ou d’autres institutions financières multilatérales, dans la mesure où les concours financiers qui seraient décaissés en sa faveur, si besoin est, seront lestés de conditionnalités draconiennes comparables à celles qui ont été imposées aux gouvernements algériens dans les années 1994-1998 (1).



Conclusion



Le temps est la ressource la plus rare dont dispose le pays. C’est dès 2020 qu’il faudra remettre toute l’Algérie au travail, abjurer toute tentation démagogique ou populiste, dire la vérité aux algériens, réduire le train de vie de l’Etat et désigner aux postes de commande des hommes et des femmes à la probité insoupçonnable. Le Général Ahmed Gaïd Salah, authentique moudjahid a survécu à la guerre de libération nationale.

Mais le combat qu’il a livré pour que l’Armée algérienne soit une des plus redoutables armées du monde, pour que la corruption et le crime organisé soient éradiqués et que la stabilité de l’Etat soit préservée, l’a emporté ce lundi 23 décembre 2019. Ce gigantesque pari, il n’aura pas eu la chance d’en voir tous les fruits, mais sera à coup sûr gagné par le Président Abdelmadjid Tebboune. C’est la raison pour laquelle tous les algériens doivent désormais se rassembler et se mobiliser derrière leur Président.

A. M.



(1) Calculs personnels de l’auteur au vu des agrégats macro-économiques publiés en novembre 2019.