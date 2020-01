Sondage d’opinion sur les ventes en soldes : Pour un dispositif plus efficient

Les soldes présentent des avantages pour les commerçants qui peuvent écouler leurs stocks, mais aussi pour les consommateurs qui peuvent bénéficier de réductions de prix. Cette activité qui reste encore récente dans notre pays attire les consommateurs à la recherche d’opportunités, sur le plan du coût mais aussi de la qualité grâce à la franchise qui a permis la présence d’articles et produits de marques des plus connues dans notre pays.

Si les soldes revêtent en premier lieu un objectif commercial, la finalité consiste également à dynamiser la sphère commerciale et stimuler la concurrence sur le marché. Dans cette optique, le département du commerce œuvre à l’émergence d’une culture des soldes qui soit réglementée et conforme aux normes internationales en la matière ainsi qu’à la promotion des techniques universelles du marketing dans la procédure des ventes en soldes. Cependant, en dépit de la réglementation mise en place pour cadrer cette activité, certaines pratiques de la part d’agents économiques sont dénoncées par les citoyens qui n’hésitent pas à les qualifier d’arnaques et de tromperies. Ces pratiques sont liées, en particulier, aux prix, autrement dit, pour chaque article soldé, il est exigé que l’ancien et le nouveau prix, avec le taux de réduction soient affichés, et à la date d’acquisition des articles soldés, la réglementation stipule qu’on ne doit solder que les articles qui ont moins de trois mois dans le magasin, alors qu’on assiste, dans certains cas, à des liquidations de stocks invendus de plus d’une année. Et c’est dans le but de cerner tous ces dysfonctionnements que les services concernés du département du commerce viennent de lancer un sondage d'opinion en ligne sur ces ventes dans la perspective des soldes d’hiver prévues du 18 janvier au 28 février 2020. Une enquête qui s’adresse aux acteurs économiques concernés (commerçants, professionnels et consommateurs) dans le but de connaître leurs avis, appréciations, et préoccupations. Cette opération a pour objectifs de «connaître les avis et préoccupations des consommateurs au sujet de ces activités et leur permettre de faire part de leurs observations et propositions en leur qualité d'acheteurs, de «permettre aux commerçants d'exprimer leurs remarques et suggestions au sujet des conditions de réalisation de ces ventes en leur qualité de vendeurs, de «créer un contact direct et permanent avec les consommateurs et les commerçants à travers cette enquête d'opinion en ligne et les habituer à s'exprimer et à communiquer leurs propositions aux services de l'administration du commerce, de connaître les modalités d'application du cadre juridique applicable et pouvoir mesurer sa viabilité et son impact sur le terrain, d’«exploiter et prendre en considération les réponses exprimées et arrêter les mesures susceptibles d'améliorer le dispositif et ce, dans tous les domaines». En fait, les réponses aux différentes questions posées devront permettre aux services concernés d’en «tirer les enseignements nécessaires et de prendre les décisions pertinentes dans tous les domaines pour que le dispositif régissant les ventes réglementées puisse répondre davantage aux attentes et préoccupations légitimes de l'ensemble des acteurs économiques (consommateurs et commerçants)». A cet effet, un questionnaire composé de deux parties a été élaboré. Une première partie est destinée aux opérateurs économiques invités à se prononcer sur des questions liées aux conditions d'exercice des activités et à formuler des propositions de mesures utiles. Une deuxième partie est dédiée aux consommateurs et porte sur des renseignements à caractère général, modalités d'exercice des activités et suggestions utiles susceptibles de guider l’action des services concernés pour l’amélioration du dispositif régissant les ventes en soldes. Ce sondage traduit, en outre, la volonté de ces services de créer une dynamique de proximité en impliquant, commerçants et consommateurs, dans une démarche qui consiste à préserver les intérêts des uns et des autres à travers l’amélioration du dispositif pour qu’il «puisse être encore plus efficient et plus adapté à leurs attentes».

D. Akila