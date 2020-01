Déplacements dans la capitale : L’ETUSA ouvre 3 lignes vers Ardis et «les Sablettes»

Afin de permettre aux habitants de la capitale de se déplacer aisément et de profiter des ces jours de vacances et des week-ends, l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a ouvert trois nouvelles lignes pour desservir les lieux de repos et de détentes, en l’occurrence, le centre commercial Ardis et «Les sablettes».

C’est une tradition pour cette entreprise de faciliter le déplacement au citoyen en pensant à son bien être et son confort, comme est le cas durant le mois de ramadhan, les fêtes religieuses (Aid el Fitr et Aid El Adha) la saison estivale… Ainsi, ces trois nouvelles lignes concernent celles de la ligne 125 reliant la station de bus de Bachdjarah au centre commercial Ardis, la ligne 126 reliant la place 1er-Mai au centre commercial Ardis, en passant par «Les sablettes», et la troisième ligne 127 reliant la place des Martyrs aux «Sablettes». Pour ce qui est des horaires de ces différentes lignes, celles-ci sont programmées de 10h00 à 22h00.

Cette démarche a été décidée, depuis le 22 décembre, coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver 2019, où un programme spécial a été établi à l'effet de prendre en charge les déplacements des Algérois. De ce fait, en plus de ces trois nouvelles lignes, il a été procédé au renforcement de l'ensemble des lignes reliant les différentes cités de la périphérie de la capitale. Les responsables de l’Etusa comptent renforcer les transports en commun dans la capitale, en développant les transports collectifs. «Améliorer les conditions de circulation sans développer les transports collectifs est un leurre», apprend-on. Sachant que l'ETUSA (établissement de transport urbain et suburbain d'Alger) est la principale compagnie qui gère les transports publics en bus à Alger, en parallèle aves les nombreuses entreprises privées dans la wilaya d'Alger, l'ETUSA dispose d'une flotte de 1.000 véhicules, et les sociétés privées environ 6 000 pour 3 000 opérateurs.

L'ETUSA met actuellement à la disposition des usagers 100 lignes de bus, mais durant l'été, ce chiffre augmentera considérablement. Depuis le mois de juin 2018, il faut noter que l'AOTU-A (Autorité organisatrice des transports urbains d'Alger) a mis à la disposition des usagers une carte de transport multimodale (CTM) qui permet aux voyageurs d'emprunter les différents services de transports qui sont à leur disposition dans la capitale en leur facilitant ainsi les correspondances. Vendue au prix de 2 500 dinars. Cette carte est disponible sur le Play Store pour les dispositifs sous Androïde. Le prix d'un billet dépend du trajet, les tarifs ont augmenté en 2018. Vous devez par exemple débourser 25 dinars pour vous rendre de Tafourah à Hussein-Dey ou 45 dinars depuis la même station de départ pour aller à Ain Taya. Des cartes d'abonnements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels peuvent rendre vos déplacements beaucoup plus économiques. Pour les personnes âgées de 26 à 60 ans, l'abonnement mensuel coute 1.350 dinars, ; entre 15 et 25 ans ou 61 ans et plus, vous ne payez que 1 260 dinars. L'abonnement annuel est de 12.960 dans le premier cas et de 10.800 dans les deux autres.

