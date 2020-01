Surpoids : Les victimes de l’«inculture» alimentaire

Se soucier de la qualité de notre alimentation n’est pas pour demain. Cette question demeure une question sans importance sur laquelle il ne faut pas s’attarder. Pour beaucoup, en effet, les plaisirs du palais sont sans limites. La rigueur et la modération dans le choix des menus sont carrément bannies des comportements alimentaires des Algériens qui excellent dans l’art de conjuguer le verbe

«manger» à tous les temps.

C’est un fait, lorsqu’il s’agit de manger sain et de respecter les recommandations des nutritionnistes ou de son médecin traitant, on devient carrément des fomenteurs disciplinés et attitrés. Ce dérapage alimentaire est payé d’ailleurs chèrement vu la tendance à l’obésité de l’adulte, l’enfant, aussi qui menace de plus en plus, la santé des Algériens.

Ces dernières années, le phénomène du surpoids devient un problème de santé publique qui inquiète les médecins, pas seulement chez-nous mais également dans le monde. Les études, en effet ne laissent plus de doute sur la gravité de ce fléau, banalisé, la plupart du temps par la famille. Pourtant l’obésité est reconnue par l’OMS comme étant une maladie chronique et sa prévention est rendue obligatoire. Les Algériens, sont de plus en plus gros. Mauvaise hygiène de vie, conjuguée à la malbouffe expliquent, selon les spécialistes, le surpoids, chez l’homme, la femme et l’enfant, victimes, aujourd’hui, du manque de culture diététique et nutritionnelle et surtout de l’absence de communication portant sur une alimentation équilibrée et saine, à l’origine très souvent de l’obésité, classée comme maladie du siècle alors qu’elle était, il y a quelques années, considérée comme celles des pays développés.

Une récente étude du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en effet, fait ressortir que 52% de la population souffrent d’excès de poids dont 30 %de femmes, d’après une enquête qui a touché 15 wilayas du pays, qui a concerné 7.000 patients.

Aujourd’hui, les statistiques démontent aussi que même les enfants ne sont pas épargnés par ce fléau puisqu’un enfant sur six est concerné, avec les familles qui s’éloignent de la nourriture saine et équilibrée, s’orientant ainsi vers des régimes alimentaires qui favorisent excès de gras, de sucreries via une cuisine rapide. Une étude de l’Organisation mondiale de la santé révèle, dans ce sens, que 9,3% des enfants de moins de 5 ans sont obèses. Ces statistiques font craindre le pire si l’on sait que le surpoids est associé, aux maladies cardio-vasculaires. Le diabète et même le cancer, d’où l’intérêt d’un retour à une nourriture saine ou plutôt le régime traditionnel et méditerranéen ainsi que la lutte contre la sédentarité pour freiner cette pathologie et par ricochets celles associées à celle-ci.

Samia D.