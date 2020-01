Protection de l’environnement : Que cesse d’agir le «syndrome algérien» !

Face à la triste et non moins implacable évidence en matière environnementale, admettrons-nous enfin que nous autres Algériens avons toujours été, jusque-là, à contre-courant des normes universelles, pour ne pas dire de la mondialité, sous ce fallacieux prétexte que nous avions nos propres «valeurs» et qu'elles nous suffisaient amplement ?

Il faut bien admettre que, tant au plan de l'éducation nationale que de la culture, nous n’avons pas été, depuis 1962, et pour diverses raisons principalement d'ordre idéologique, à la hauteur de nos ambitions les plus élémentaires. Nous sommes même restés piteusement bien au-dessous. C'est à se demander, aujourd'hui, s'il ne nous aurait pas fallu un ministère de la Rééducation nationale pour corriger, redresser tous les dévoiements et déviances de toute nature commis çà et là, sciemment ou non et ce, durant bien des décennies, pour ne pas dire durant bien des générations.

Car non seulement nous n’avons pas été, au terme de plus d'un demi siècle d'indépendance, en mesure de nous hisser —dans ce domaine ultra sensible qu’est le respect et la protection de l’environnement— ne serait-ce qu'au niveau des pays européens les moins nantis des années 1960, à savoir le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, mais nous n’avons pas été en mesure de faire briller, à leurs yeux, ne seraient-ce que nos talents et notre humanité. Et là encore, il nous a fallu en rabattre...

Eh oui, à force d'erreurs maintes fois répétées, voire cumulées, cette dégringolade si rapide, si bas au palmarès des nations, cet opprobre pourtant si prévisible pour les esprits avisés nous laissent, jusqu’à ce jour, incrédules, pantois.

Une part de nous mêmes refuse de le reconnaitre, et il y a dans ce refus l’orgueil chimérique de ceux, désormais nombreux, qui se prennent pour une race de néo-bourgeois, voire d' «aristocrates» et «préfèrent voir autour d’eux leur monde s’effondrer plutôt que de laisser égratigner le costume qu'ils portent gauchement. D'un geste méprisant, ils époussettent l’infime poussière tombée sur leur manche immaculée, tandis qu’autour d’eux tout croule dans un amas de souillures» (Hélé Béji).

Du coup, quiconque montrait du doigt un problème, si infime soit-il, attirait le regard sur lui, non sur ce qui n’allait pas. Pensez donc, quand on est un «bon citoyen», on ne considère que ce qui va. On vous pardonnait, à la rigueur, d’être voleur, violeur, assassin, escroc, charlatan, imposteur, usurpateur, alcoolique, corrompu, corrupteur, prévaricateur, maitre-chanteur, ou opiomane.



Nous continuons toujours de déverser nos ordures à tout moment de la journée dans nos rues



En vérité, nous n'aimons que ce qui nous est habituel, familier, sempiternel. Bref, nous n'aimons que ce qu'on connaissons. Ou plutôt, que ce que les institutions en question ont bien voulu nous faire connaitre, de façon répétitive, comme dans un conditionnement psychologique : autrement dit, dans la foulée, plus de superficiel que d'authentique, plus de superfétatoire que d'essentiel, et toute la théâtralité qui va avec ... Nous n'aimons, en fait, que trop le côté frivole de l'existence : les flatteries, les cortèges, les médailles et les rubans, les haies d’honneur, les cérémonies, le lustre, les acclamations. Bref, nous aimons tout ce qui brille, même si, en notre for intérieur, nous nous doutons bien que tout ce qui brille n'est pas or.

Mais nous continuons toujours de déverser nos ordures à tout moment de la journée et à ciel ouvert dans nos rues, quelque fois à partir des étages d'immeubles et jusque dans les places publiques où ont pourtant été installées des vasques à plantes et fleurs, transformées aussitôt, du moins pour la plupart d'entre elles, en poubelles par défaut.

Plutôt que de nettoyer les vitrines poussiéreuses —au point de devenir opaques— et les auvents loqueteux de nos magasins, de déboucher nos égouts, nos avaloirs et les gouttières de nos toits qui débordent à chaque averse, et de nous occuper de notre voirie, plutôt que de faire réparer par l'APC les dessous de nos balcons qui s'écroulent par pans entiers sur les passants, plutôt que de ne pas piétiner nos plates-bandes, de ne pas laisser pendre sur nos façades des guirlandes d’écheveaux électriques, plutôt que de déposer et collecter régulièrement les détritus qui s'amoncellent et pourrissent dans les coins de nos rues et ruelles, plutôt que de cesser de déverser, à partir des étages, nos eaux usées sur les passants et nos détritus dans les rares lacs et plans d'eau que le pays possède, nous sommes persuadés, campés en cela dans notre «vertueux» et non moins pathétique entendement de musulmans b.c.b.g, du prestige de notre culture malmenée, de notre religiosité surfaite, de notre vigilance qui, pourtant, confine insidieusement à une curiosité voyeuriste, malsaine. Et nous nous vantons, souvent avec arrogance et suffisance, du luxe défraichi de notre «identité» culturelle, à laquelle on a allègrement fait sauter le «r» pour en faire, en définitive, un ersatz purement cultuel.

Tout cela doit bien évidemment changer de fond en comble, afin que l’on cesse définitivement de parler, chaque fois qu’il est question de respect et de protection de l’environnement, notamment urbain dans notre pays non du syndrome de Stokhlom, où l’otage finit par accepter, voire s’entendre avec son kidnappeur, mais plutôt de syndrome algérien, où l’otage de son propre incivisme finit par devenir conciliant vis-à-vis de celui-ci, voire devenir carrément indifférent vis à vie des solution préconisées ici et là afin de combattre cet incivisme-là. Et ce, quand bien même ces solutions peuvent réellement aider le pays à sortir de la «mouise» dans laquelle d’irresponsables responsables nous font inconsidérément patauger aujourd’hui.

Kamel Bouslama