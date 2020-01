Lutte contre le gaspillage de pain : médéa casse… la croute

Une campagne de sensibilisation contre le gaspillage du pain a été lancée, jeudi dernier, à Médéa, en vue d’inciter les citoyens à corriger leurs habitudes de consommation et d’adopter les bons réflexes d’achat en évitant, ainsi, tout excès susceptible d’accentuer ce phénomène, a-t-on appris auprès d’une responsable de la direction locale du Commerce. Initiée avec le concours de nombreux secteurs, dont ceux de l’Education, la Formation professionnelle, les Affaires religieuses et l’Action sociale ainsi que l’appui de l’association des boulangers, cette campagne de sensibilisation va s’étaler sur plusieurs mois, ponctuée de portes ouvertes, espaces d’information ouverts au grand public, de rencontres de proximité avec les citoyens et de cours d’information sur le sujet au profit des élèves, a indiqué Mme Lamia Younsi, chef du bureau de promotion de la qualité au niveau de cette direction.

Dans le but de donner plus d’impact à cette campagne, des actions ciblées seront menées en direction des lieux de restauration, des fast-foods, des cantines scolaires et des crèches, où d’importantes quantités de pain sont consommées quotidiennement, en focalisant ce travail de sensibilisation sur les alternatives qui s’offrent aux consommateurs, en termes de diversification des aliments et l’intérêt à réduire la consommation de pain, a-t-elle expliqué. Les animateurs de cette campagne de sensibilisation ont pour mission de parvenir, selon Lamia Younsi, à susciter "une prise de conscience" chez le citoyen de l’intérêt à "consommer le pain avec modération", d’essayer de lui inculquer une culture de consommation en mesure de l’aider à changer progressivement de comportements.

Malgré la difficulté de la tâche, les animateurs de cette campagne pourront compter sur l’aide et le soutien des enseignants de l’éducation et des centres de formation professionnelle, les imams et le personnel de la santé pour inciter jeunes et moins jeunes à "manger sain et équilibré", de les rappeler également le préjudice économique occasionné par le gaspillage du pain, de l’importance de mettre un terme à ce spectacle désolant d’amas de pain jonchant les entrées d’immeubles, jetés sur les trottoirs ou dans les décharges, a-t-elle fait remarquer.