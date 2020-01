Tourisme d’aventure : L’Algérie possède le meilleur potentiel au monde selon un classement britannique

L’Algérie possède le meilleur potentiel en termes de tourisme d’aventure qui pourrait la propulser comme première destination mondiale pour partir en voyage d’aventure, selon un nouveau classement de l’organisation britannique «British Backpacker Society» (BBS), publié cette semaine à Londres.

«Eu égard aux attractions manifestes du pays en termes de voyage d’aventure et au nombre extrêmement faible de voyageurs visitant l’Algérie aujourd’hui, le potentiel de l’industrie touristique algérienne est inégalé en ce moment», relève BBS dans son communiqué annonçant ce classement annuel.

BBS, une organisation leader dans le tourisme d’aventure, regroupant plusieurs experts dans ce type de tourisme dans le monde, souligne qu’avec «des politiques gouvernementales astucieuses favorables au tourisme et une campagne internationale de marketing efficace, l’industrie touristique algérienne pourrait vraiment enregistrer des records mondiaux de croissance pour les dix prochaines années».

BBS évoque un pays «béni» par des paysages désertiques époustouflants, des gens hospitaliers, des ruines antiques mais aussi par une proximité géographique de l’Europe, qui regroupe les plus importantes communautés de touristes, adeptes du voyage d’aventure.

«L’Algérie a longtemps été l’une de mes destinations de voyage préférées. Il est formidable de voir les membres de BBS voter cette année pour donner à l’industrie touristique du pays la reconnaissance qu’elle mérite», déclare Samuel Joynson FRGS, président de BBS, cité dans le communiqué.

Mais pour exploiter cet énorme potentiel, l’Algérie aura besoin d’alléger le processus d’octroi de visas et de relier les hôtels aux principaux sites de réservation à l’international, estime Samuel Joynson FRGS.

Michael Worrall, un co-fondateur de BBS, qui s’est déjà rendu à Timimoun et Ghardaïa précise que ce classement est une reconnaissance de l’hospitalité qui est au cœur de la culture algérienne et aussi un rappel de la bienveillance et de la bonté des Algériens.

La ville de Constantine qui «possède l’un des paysages urbains les plus spectaculaires sur terre», est «susceptible de devenir une destination extrêmement populaire pour les voyageurs étrangers dans les années à venir», prévoit un autre co-fondateur de BBS, Adam Sloper,

Au Top 10 de ce classement annuel, figure l’Arabie saoudite qui occupe la deuxième place ainsi que le Kazakhstan et la Russie, classées respectivement 5e et 8e.