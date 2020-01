Fêtes de fin d’année : La Tunisie, destination privilégiée des Algériens

Les fêtes de fin d’année ont leurs adeptes en Algérie. Beaucoup choisissent de passer le réveillon en Algérie, tandis que d’autres, préfèrent se déplacer vers des pays voisins, notamment, la Tunisie et le Maroc, ou même d’autre pays, à l’instar, de la France, la Turquie… pour aborder l’année nouvelle 2020 sous d’heureux auspices. Ainsi, et comme chaque année, l’Algérie tourne au ralenti en cette période de fêtes, à l’instar des autres pays du monde. Une période qui voit beaucoup d’Algériens choisir leur formule de fêter cet événement, en famille, en couple, ou tout simplement entre amis. C’est ce que nous avons pu constater chez la majorité des Algériens qui argumente cela du fait, que «c’est juste une fête comme les autres. Fêté le réveillon ce n’est pas un dépassement ou un convertissement pour une autre religion, c’est juste exprimer son bonheur à accueillir une nouvelle année, avec un souhait d’une vie meilleure et d’un oubli du passé».

Il faut bien dire que le temps des polémiques, des interdits, des rejets… est bien révolu. Les Algériens ont dépassés le stade de se poser la question, relative, au fait, de fêter ou pas le réveillon de fin d’année. Une tournée à Alger nous montre bien que l’époque où l’on achetait discrètement la bûche, des gâteaux de fin d’année, la sortie le soir, les dîners dansant, les galas… est bel et bien révolue.

Depuis quelques années, les Algériens puisent dans leur tirelire pour accueillir le nouvel an, ici en Algérie mais aussi à l’étranger. Ils sont par exemple près d’une centaine de milliers d’Algériens qui quittent le pays à destination de la Tunisie pour le réveillon. La Turquie, Dubaï et le sud du pays affichent presque complet, selon les agences de voyages.

Pour les mieux nantis, c’est l’Occident qui attire et fascine. D’ailleurs c’est ce qui nous a été révélé, par Fatima, 54 ans, fonctionnaire à la Banque d’Algérie et mère de 4 enfants. «Oh le réveillon est devenu une culture on Algérie. On le fête comme tous les peuples du monde. Ce n’est pas la peine de lui donner une dimension autre que celle de ce réjouir avec sa famille, ses amis (es) et ses proches en accueillant une nouvelle année», souligne-t-elle. Sa copine Malika, nous précise que «c’est une occasion pour être en famille et d’avoir ‘‘lamat el ayla’’ en passant quelques heures de joie et de gaîté. Je trouve qu’il n’y a pas mieux».

Ainsi, pour les personnes qui veulent fêter le Réveillon sans avoir à se déplacer à l’étranger, la plupart des hôtels annoncent à coup de publicité, des soirées animées avec dîner gastronomique. Et ce ne sont pas les formules qui manquent. Ambiance familiale sobre et feutrée pour les plus sages. Ou ambiance carnaval non-stop jusqu’au petit matin, pour les inconditionnels fêtards. Tout dépend de ce qu’on veut mais aussi de ce qu’on peut débourser. Pour ce faire, certains établissements hôteliers en Algérie n’hésitent pas à faire appel aux stars montantes de la chanson orientale.

Par ailleurs, la tendance générale est, que les Algériens sont en masse à prendre la destination pour d’autres pays, surtout, la Tunisie pour fêter le réveillon.

Des responsables de certaines agences de voyages que nous avons abordés affirment que «toutes les places ont été réservées. Les réservations ont commencé à se faire depuis un mois et même plus. Beaucoup d’agences de voyages ont déjà bouclé leurs carnets de commande bien avant ce mois de décembre. Le pack moyen par personne pour s’offrir un voyage réveillon en Tunisie avoisine les 30.000 DA». Par contre, certaines escapades se révèlent bien plus coûteuses, en l’occurrence, celles d’Istanbul, Marrakech, Paris ou même Barcelone. Cela dit, les tarifs n’arrangent pas les bourses moyennes. Ce qui fait que la Tunisie reste la destination incontournable, bien évidemment, à cause des prix abordables affichés. Ce choix revient chaque année, du moment que la destination Algérie ne propose pas beaucoup de produit, une seule destination : le Sahara, plus précisément, Taghit, comme il nous a été précisé un autre voyagiste.

Kafia Ait Allouache