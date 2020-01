Olympiades des sciences : Neuf projets scientifiques distingués

Le jury de la 2e édition des Olympiades des sciences tenues au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, du 28 au 31 décembre 2019, a retenu neuf projets scientifiques dans les domaines de l'électronique, de la robotique et de l'écologie sur seize projets scientifiques présentés par les participants à cette compétition, en trois catégories (enfants, jeunes et étudiants), a déclaré le directeur du Centre de développement des activités scientifiques, Rouina Abdelmoutalib.

"Les projets présentés ont démontré un haut niveau de connaissance des progrès technologiques dans le monde", a-t-il estimé, ajoutant qu'ils dénotent également la volonté qui anime ces jeunes actifs dans des clubs et des associations de suivre un parcours de création et d'expérimentation scientifique". Dans la catégorie Enfant, la première place est revenue à Maram Hamda (13 ans de Sétif) qui a réussi à transformer un conte pour enfants en une programmation automatique de dessins animés sur ordinateur, en utilisant le logiciel "Scratch", tandis que la deuxième place a été décrochée par un club d'astronomie (Alger) pour élaboration d'un guide sur la vie d'une astronaute américaine et la troisième place a été obtenue par le club du lycée "Ait Ahmed" (Souidania) pour son projet de micro-robot. L'association des jeunes de Laghouat (catégorie des jeunes) a remporté la première place pour son projet de création d'un miroir intelligent fournissant à ses utilisateurs des informations pratiques précises, suivie à la deuxième place par le jeune Sadek Lamine Nouri de la wilaya de Djelfa qui a présenté un projet d'un simulateur de vol. La troisième place est revenue, selon la même source, aux jeunes de la wilaya de Ghardaïa (Ligue des activités scientifiques et techniques) pour leur prototype d'une maison intelligente, contrôlée à distance. Par ailleurs, et dans une autre catégorie, les étudiants de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU) d'El-Harrach ont décroché la première place pour leur projet de matériaux de construction modernes, économiques et légers, tandis que la deuxième place est revenue aux étudiants inscrits à la maison de jeunes "Mohamed El Anka" de Baïnem pour leur projet d'une microvoiture contrôlée à distance, laquelle est dotée de plusieurs techniques facilitant la conduite. La troisième place a été remportée par des adhérents de l'Association des activités de jeunes et d'enfance "El-Qods" de la commune de Chéraga pour avoir réalisé un documentaire démontrant leur maîtrise des techniques de montage audiovisuel. Organisées par la Ligue des jeunes scientifiques amateurs de la wilaya d'Alger, la 2e édition des Olympiades des sciences a vu la participation de 100 jeunes représentant différents clubs, associations scientifiques et maisons de jeunes ayant pris part à cette manifestation avec 16 projets scientifiques dans les domaines d'astronomie, d'aviation, de robotique et d'environnement.

Un comité scientifique présidé par Dr Hammache El Hocine, directeur de formation en doctorat à l'université de Bouzaréah, et composé de 5 spécialistes en sciences électroniques, mécaniques, communication, environnement et psychologie ont évalué les différents projets présentés.

R. S.