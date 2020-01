Oran : 7.000 personnes ont visité le Salon national de l’artisanat

La septième édition du Salon national de l’artisanat qui a baissé rideau jeudi à Oran, a drainé plus de 7.000 visiteurs dont nombreux sont venus des wilayas de l’Ouest du pays, a-t-on appris auprès des organisateurs. La manifestation, qui a accueilli quelque 900 personnes en moyenne par jour, a vu la participation de 70 exposants de 16 wilayas venus présenter divers produits d’artisanat, a indiqué, à l’APS, le chargé d’information de ce rendez-vous économique. Le Salon, qui s’est étalé 8 jours durant, a été une occasion pour les exposants de réaliser des ventes «considérables» compte tenu de l’importance du flux, en majorité des fins connaisseurs dans ce domaine, qui ont eu l’embarras du choix des différents produits exposés au niveau des rayons dédiés à la céramique, au cuivre, aux confiseries et sucreries et qui n’ont eu de cesse d’attirer des jeunes curieux d’apprendre les secrets du métier considérés comme une chasse gardée, a fait savoir El Kathiri Zoulikha. La réussite de la vente de produits d’artisanat, un des objectifs de ce salon qui s’est déroulé au centre des conventions «Mohamed Benahmed», est incontestablement la diversité des produits de qualité exposés, chichement achalandés en telle période des vacances d’hiver et du nouvel an, a-t-elle souligné. A ce titre, l’artisane Djamila Mabrouki, spécialiste dans la vente d'articles domestiques confectionnés à base d’alfa, a appelé à la multiplication de ce genre de salons et à leur pérennité, pour permettre d’assurer la promotion et la vente de ce genre de produits d’arts traditionnels en Algérie et leur sauvegarde, en plus l’échange d’expériences et du savoir-faire entre professionnels. La 7e édition a été marquée notamment par une exposition, pour la première fois, de produits alimentaires connus sous l’appellation «bio», c'est-à-dire des produits sains ne contenant aucun additif, particulièrement pour ceux qui sont faits à base de céréales et destinés à ceux qui pratiquent le sport, ainsi que la tenue d’ateliers vivants portant sur les dessins sur bois et verre, au grand bonheur des enfants pour les inciter aux métiers d’arts traditionnels. La manifestation a été co-organisée par la Chambre d'artisanat et des métiers et la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran, en partenariat avec le Centre des conventions d’Oran (CCO) «Mohamed-Benahmed».