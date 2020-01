Opéra d’Alger Boualem Benssaih : Prochaine présentation du spectacle «Dzayer : rihla f’zman»

Le club d’activités polyvalentes de l’École nationale polytechnique (CAP) présentera pour la première fois en Algérie un spectacle artistique retraçant l’histoire de notre pays sur cinq siècles, du XVe siècle à nos jours. Ce spectacle, très attendu par les mordus du quatrième art, retracera les périodes marquantes qu’a traverséee l’Algérie, nous renouant avec notre passé et nous évadant également un peu du cadre habituel , personnel et social (l’amour, la trahison, les fléaux sociaux). Sous l’intitulé « Dzayer : Rihla f’zman «, cette manifestation aura lieu le 17 janvier 2020 à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, à partir de 18h.

Ce spectacle d’une durée d’une heure et demi (1h30), qui est une initiative des étudiants du Club d’activités polyvalentes de l’École nationale polytechnique, mélangera musique, théâtre et art en tous genres pour faire vivre une expérience inoubliable à nos spectateurs. Le tout se fera en chanson et mise en place d’une pièce théâtrale. Il sera également question de la projection d’un documentaire sur les révoltes de la période coloniale. Selon les organisateurs, «en plus de la narration, l’orchestre musical nous fera voyager à travers le patrimoine des diverses régions. Une pièce théâtrale et court-métrage rendront hommage à un riche passé d’une grande nation. La fusion de l’art et de l’histoire relatifs à notre pays est une première» précise t-on, en ajoutant toutefois que «la culture étant l’un des principaux axes d’activité de notre club, nous avons décidé en collaboration avec l'Opera d'Alger de valoriser celle-ci d’une manière particulière et assez unique en son genre».

Pour ce qui est de l’idée de cette œuvre, la réponse est : «On se demande souvent en s'observant et en observant autour de soi, qui sommes-nous ? L'une des premières choses qui vient à l'esprit : notre pays. Nous sommes algériens. De là, notre histoire et notre culture nous viennent naturellement comme réponse».

Le comité d’organisation du CAP «promet» au grand public de lui présenter «un spectacle des plus vivants qui promet émotions et connaissance. Un spectacle fait par des étudiants algériens pour raconter la beauté, la richesse et l’unicité d’un pays».

Rappelons dans se sillage, que l’événement est proposé en entrée libre, avec la mise en place d’une cagnotte pour une cause caritative.

Kafia Ait Allouache