Nacer Medjkane tire sa révérence : le cinéma algérien de nouveau en deuil

Le cinéma algérien est de nouveau en deuil suite à la disparition du directeur photo, Nacer Medjkane. Après le décès du cinéaste Moussa Haddad, réalisateur de l’inoubliable « Les vacances de l’inspecteur Tahar et celui de Cherif Aggoune, auteur de L’Héroïne, suite à une attaque cardiaque en décembre dernier, la nouvelle de la mort du directeur photo, Nacer Medjkane, a surpris et consterné le monde de la culture et du cinéma.

Nacer Medjkane est surtout connu pour son professionnalisme dans le monde de la photo de presse ; il excellait là où il travaillait, à Révolution Africaine, Alger Républicain et surtout au journal Le Matin qui donnait enfin à la photo de presse la place qu’elle méritait. En effet, les Une du journal Le Matin faisaient sensation. Nacer était l’auteur de nombreuses Une. Mohamed Benchicou parle avec émotion dans les réseaux sociaux des qualités professionnelles de Medjkane. «L'œuvre de Nacer est une galerie infinie de portraits de sa terre et de son peuple qu'il savait, mieux que personne, fixer dans sa sauvage beauté, dans ses joies et même dans ses détresses. Il est parti sans que l'on ait eu le temps de dire.... Adieu champion ! « dira-t-il en conclusion.

Nacer Medjkane était un artiste discret qui avait la passion du cinéma et de l’art. Peu de gens, mis à part ses amis et les professionnels du cinéma, savaient qu’il faisait du cinéma et qu’il avait signé nombre de direction de la photographie de films algériens. Il avait subjugué les spectateurs avec la qualité de sa photographie dans le film documentaire La Rivière de Abdenour Zahzah.

Zahzah parle de l’homme et du professionnel qu’il a connu. «Très grande tristesse d’apprendre la mort de Nacer Medjkane reporter- photographe. Un homme du retrait, de la discrétion, il a su chroniquer avec constance et humanité la vie de notre pays pendant des décennies. Il avait collaboré avec les éditions Barzakh un livre de textes et d’images Alger quand la ville dort en 2010. Son talent de chef opérateur s’est révélé à partir des années 2000 avec les films de Tariq Téguia et de Narimane Mari Benamer». Boukhalfa Amazit, journaliste et scénariste, se rappelle avec douleur des années à Révolution Africaine : «À Revaf, il était le reporter préféré de Bachir Rezoug, Abdou B. et de Mouny Berrah. Il les a rejoints. Je le pleure. Son ancien collègue à Revaf, le journaliste et écrivain Amar Zentar note que c’était un brave garçon artiste dans l’âme et pétri de talent : un créatif comme on n'en fait plus...»

Quant au cinéaste Bachir Derais, il mentionnera que c’est en 2001, alors qu'il était producteur exécutif sur le film L'autre monde de Merzak Allouache. Il l'avait proposé comme photographe de plateau sur le film où nous avons fait une bonne équipe durant tout tournage.

Et de souligner que «18 ans après, nous avons collaboré encore une fois mais comme directeur de la photographie sur le court métrage Sotra de Aggoune Abdallah. Nacer était un homme sensible, calme humble et loyal et très discret. «

Discrétion, professionnalisme, ses amis et ses anciens collègues et confrères ne tarissent pas d’éloges à son égard. Adieu Nacer, adieu l’artiste.

Abdelkrim Tazaroute