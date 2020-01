Nouvelles de Mascara : L’ANSEJ présente son bilan

Page animée par Abdekader Ghomchi

Comme à chaque fin d’année, l’ANSEJ présente le bilan de la situation avec les jeunes ayant bénéficié de projets dans le cadre de l’emploi de jeunes, et ce, en présence du directeur de l’emploi de la wilaya et du directeur de la CNAC.

M. Belazreg Boucif, directeur de l’Agence a tenu à communiquer les bilans de l’ANSEJ à la presse. Depuis le début de la création de l’ANSEJ au 30/11/2019, l’Agence a financé 8.852 projets pour un montant total de 25.940 millions de DA, la partie ANSEJ 7.255 millions DA, le crédit banque 17.642 millions de DA et un apport du promoteur est de 1.042 millions DA. L’impact de l’emploi est de 12.425 postes. Les projets financés du 1er janvier au 30 novembre 2019 est au nombre de 157 projets pour un montant de 823 millions de DA dont 235 millions de l’ANSEJ, 574 millions DA comme crédit bancaire et 12 millions DA de l’apport du promoteur. l’impact de l’emploi est de 266 postes d’emploi. Les banques ont joué un rôle très important dans le cadre du financement de plusieurs projets destinés aux jeunes. L’apport des banques est de 574 millions DA dont 384 millions de DA de la BADR, soit 66,93%, 75 millions DA de la BNA-13,17%, 49 millions DA BDL-8,56%, 42 millions DA CPA-7,35%, et 22 millions DA BEA-3,99%. L’apport des banques depuis la création de l’Agence au 30 novembre 2019 est de 18.233 millions de DA réparti entre la BADR 7.991 millions de DA-43,83%, BDL 3499 millions DA-19,19%, BNA 2824 millions DA-15,49%, CPA 2502 millions DA- 13,73% et la BEA 1.415 millions DA-7,77%. Ces montants ont permis le financement de 8.852 projets ayant permis la création de 12.425 postes d’emploi. Le recouvrement au 30 novembre 2019 montre que le montant tombé à terme est de plus 859 millions de DA, alors que le montant des échéances honorées à la même date est de plus de 851 millions de DA Soit un taux de recouvrement de 99,07%. Selon la situation présentée par les responsables de l’Agence Nationale de l’Emploi de jeunes (ANSEJ), les jeunes de la wilaya sont à jour avec des situations régularisées à échéances.

Foncier

CRÉATION D’UNE ZONE INDUSTRIELLE A MOHAMMADIA



Le wali de Mascara a présidé une réunion au niveau du siège de la Wilaya, jeudi dernier, pour le suivi du secteur de l’Industrie, en présence du Secrétaire général de la wilaya et des directeurs de l’exécutif. Et c’est la directrice du secteur qui a présenté un rapport à partir duquel le wali a insisté sur l’amélioration de la vue de la zone industrielle de Sig pour attirer plus d’investisseurs et la création d’une nouvelle zone industrielle au niveau de la commune de Mohamadia et donné le coup d’envoi de l’aménagement par les services de l’Agence Foncière de la Wilaya et qui doit prévoir le terrain nécessaire. Ensuite, le directeur du Foncier de l’Etat a présenté, à son tour, un rapport sur la situation du foncier qui fait sortir l’attribution de 199 actes de concessions sur les 268 actes prévus, le reste sera attribué dans un proche délai. 61affaires ont été réglées devant la justice depuis 2014 et là, le wali est intervenu pour ordonner aux responsables de continuer l’opération de suivi sur le terrain des projets d’investissement et l’évaluation du foncier industriel.

GARANTIR lES DROITS

DES PERSONNES HANDICAPÉES

Comme le reste de la planète, la wilaya de Mascara a célébré la journée internationale des Personnes âgées, ce 3 décembre 2019. Un riche programme a été préparé au niveau du centre de personnes non voyantes, qui fut exécuté devant le wali et les autorités civiles et militaires, la société civile ainsi que les parents de certains de ces personnes handicapées. En dehors du programme et des chaises roulantes attribuées aux plus nécessiteux, il était question, comme avancé par le Secrétaire général des Nations unies, de garantir les droits des personnes handicapées et être fidèles à la promesse donnée. Ces personnes ont besoin du bien-être, d’une vie améliorée sur le plan social, économique et culturel. la personne handicapée ne doit pas être isolée sur le plan de l’action humanitaire et on doit lui garantir le droit au développement durable. On ne doit laisser personne de côté. la marche à suivre c’est comment parvenir à un avenir meilleur pour l’handicapé et reconnaitre son handicap en tant que tel. Dans les ODD (objectif de développement durable), le mot handicap est mentionné plusieurs fois dans la charte de l’ONU. Il est question de prendre soin de l’handicapé au niveau de l’éducation, la croissance, le travail, oubliant les inégalités entre l’apte et l’handicapé et penser plutôt à l’accessibilité de ces gens en ville et dans les établissements humains. Pour le moment, il n’est pas question de penser à offrir à un handicapé une chaise roulante, il est plutôt nécessaire de penser à l’intégrer dans la société, lui garantir comment apprendre un métier, comme autrefois, l’insérer dans les CFPA pour se former et se prendre en charge par lui-même, comment le loger, parce que plusieurs de ces personnes handicapées sont SDF. Les personnes handicapées ont prouvé de quoi elles sont capables devant les personnes aptes.

Dans notre ville comme dans d’autres villes de notre pays, on constate que ces handicapés sont, dans leur totalité mendiantes et personnes errantes, SDF et malades sans prise en charge. Chaque année à la même date, on célèbre la journée internationale de l’handicapé. pourquoi donc ? Eh bien, cette journée représente l’opportunité pour informer le citoyen sur la conduite à suivre envers l’handicapé, et la société civile d’organise à programmer des activités pour encourager la sensibilisation et mobiliser des ressources, des moyens humains et matériels pour venir en aide à cette catégorie vulnérable.

Protection de l’environnement

FORMATION DE GUIDES EN ECO-TOURISME



Conformément à la stratégie d'investissement figurant dans le profil de l'écosystème, pour des organisations de la société civile travaillant à la sauvegarde des espèces globalement menacées et des sites critiques du bassin méditerranéen, l’association verte pour la préservation et la valorisation des espaces naturels a bénéficié d’un projet dans le cadre du PPI-OSCAN2 intitulé «Valorisation des marais de la Macta par l’écotourisme local durable», soutenu par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la nature) en collaboration avec le ministère de l’Environnement et des Énergies Renouvelables.

Ce projet a été lancé le 27 juin 2019 à Mascara en présence des différents partenaires de la wilaya associés à ce projet. Aujourd’hui, après plusieurs mois de préparation, l’association a réalisé sa première action, la formation de guides en écotourisme pour une meilleure préservation de la biodiversité des marais de la Macta face aux menaces. La formation s’est déroulée du 24 au 30 novembre 2019, à l’auberge de Mohamadia en collaboration avec l’ODEJ, la DJS de Mascara et la circonscription des forêts de Mohamadia. La formation a été encadrée par 3 formateurs et la participation de la direction du tourisme de Mascara, de la protection civile et des agents des forêts de Mohamadia. Vint-cinq personnes ont bénéficié de cette formation, des agents de la jeunesse et des sports et du corps associatifs de la wilaya de Mascara.

A l’avenir, chaque participant s’est engagé à réaliser des sorties éco-touristiques destinées aux enfants, jeunes et populations environnantes, dans les marais de la Macta, pour faire découvrir la biodiversité de la région et valoriser cette zone humide comme site pédagogique et touristique.

CNR

A l’écoute de ses affiliés

Dans le cadre de l’application des nouvelles directives du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale visant à sensibiliser sur le programme de communication interne et externe exceptionnel mis en place par la CNR depuis le 16 du mois de novembre, entrant dans le cadre de la stratégie générale dont les objectifs assignés à cette démarche visent, en premier lieu, la vulgarisation des services électroniques et informatiques de la caisse nationale des retraites (CNR) et la généralisation de ces applications auprès de ses affiliés, comme le numéro vert mis à la disposition des retraités, ainsi que la sensibilisation quant à leurs droits et devoirs, notamment les contraintes découlant des trop-perçus, les fausses déclarations et l’usage du faux dans le renouvellement annuel des documents. Pour le choix du virement de pensions auprès des structures bancaires ou ceux de la poste, les retraités ont toutes les difficultés du monde à solutionner leurs problèmes auprès de l’agence ou les 07 bureaux repartis à travers plusieurs grandes daïras de la wilaya de mascara. M. Kaddour cherif Mokhtar, DG de la CNR, a animé un point de presse ce lundi pour expliquer las grandes lignes directrices de cette nouvelle stratégie de la tutelle. Il s’agit d’une série d’actions pour accueillir et prendre en charge les doléances des retraités et des futurs retraités entrant dans le cadre de l’amélioration de la qualité des prestations fournies à ses affiliés, du rapprochement de ses structures des usagers et de l’harmonisation de ses relations avec les retraités. La CNR a engagé plusieurs actions entrant dans ce cadre, notamment la mise en place au niveau des agences CNR de wilaya des cellules d’accueil du citoyen, de la communication et de l’écoute sociale, chargées de l’accueil, l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des citoyens usagers du secteur de la Sécurité sociale pour le règlement de leurs requêtes, de la synthèse des informations recueillies et de l’analyse de l’objet des requêtes en vue de repérer les éventuels dysfonctionnements afin de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité des prestations. Autre action engagée, toujours selon la CNR, l’ouverture de structures d’accueil, d’information et d’orientation des retraités et/ou des travailleurs au niveau des communes éloignées des chefs-lieux de wilaya à forte densité d’assurés sociaux ou des grandes agglomérations, chargées de l’information des pensionnés et des demandeurs de pension sur les droits ouverts par la législation et la réglementation en vigueur en la matière, de la prise en charge des requêtes et autres doléances formulées par les assurés sociaux et de la réception des demandes d’ouverture des droits à la retraite. Une autre nouveauté, la CNR opère des visites au domicile de cette catégorie de retraités et ses structures apportent surtout aide et assistance pour l’accomplissement d’un certain nombre d’actes, essentiellement en rapport avec les services administratifs publics dans ce cadre des démarches et accompagnements administratifs. La CNR de la wilaya de Mascara a vu le dépôt de 3.100 dossiers de retraite en 2019 , 3.100 ont été liquidés et 8.325 révisés. La caisse de la wilaya compte 75.281 retraités. Outre toutes ces mesures, des rencontres régionales et regroupements de formation pour le personnel des différentes caisses des retraites pour une meilleure gestion des canaux de communication et des réseaux sociaux profiteront aux chargés de la communication au niveau de la CNR. des portes ouvertes caravanes de sensibilisation sillonneront toutes les localités ou sont implantés les bureaux de la CNR, et ce, dans le souci de conférer tout le confort à ses affiliés. Il va sans dire que l’objectif premier, à travers cette initiative, est celui de servir le retraité en réduisant toutes les contraintes et de trouver les solutions adéquates et immédiates à ses problèmes. A cela s’ajoute une cellule d’écoute chargée de répondre à toutes les interrogations des retraités, qui contribue au règlement de leurs problèmes dans les délais les plus brefs. Cette initiative entre dans l’otique de modernisation des institutions publiques et favorise le rapprochement du citoyen de l’administration, pour l’émergence d’un service public efficient. Ils y voient, notamment, un exemple à suivre, dans la mesure où les normes d’accueil et de considération ont été poussées, à travers cette initiative, à leur plus haut niveau.