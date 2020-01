Tunisie : Saied remet à Ghannouchi la liste des membres du gouvernement

Le président de la Tunisie, Kais Saied, a remis jeudi soir, au président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, le message contenant la liste des membres du nouveau gouvernement proposés au vote de confiance du Parlement lors d'une séance plénière, indique un communiqué de la présidence. «Je travaillerai à tenir la séance plénière le plus tôt possible pour discuter de la liste des membres du gouvernement proposée pour approbation», ajoute le communiqué, citant une déclaration de Ghannouchi après avoir reçu des mains du chef de l'Etat le message.

Le président du Parlement a ajouté que l'entretien a également abordé des questions économiques et sociales dans le pays, avec l'accent mis sur «le besoin urgent de la Tunisie aujourd'hui d'avoir un gouvernement dont la formation a pris du retard».

Le président tunisien a signé, jeudi, un message adressé au président de l'Assemblée des représentants du peuple, après avoir reçu la liste de l'équipe gouvernementale proposée, mercredi, par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, rappelle-t-on.

De son côté, le président de l’ARP a convoqué le bureau du Parlement à se réunir aujourd’hui à partir de 11h00, pour fixer la date de la plénière de vote de confiance à l’équipe gouvernementale, indique un communiqué du Parlement. Habib Jemli a dévoilé, jeudi, la composition de son gouvernement lors d’une conférence de presse tenue à Dar Dhiafa (Carthage), formé de 28 ministres et 14 secrétaires d'Etat.