Raid américain à Bagdad : Le général iranien Soleimani tué

Le général iranien Qassem Soleimani, en charge des affaires irakiennes au sein de l'armée iranienne, a été tué dans le bombardement de l'aéroport de Bagdad, a annoncé tôt vendredi la télévision irakienne.

Citant des sources au sein du Hachd al-Chaâbi, puissante coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran désormais intégrés à l'Etat irakien, la télévision officielle a affirmé que le général Soleimani avait été tué, de même qu'Abou Mehdi al-Mouhandis, le numéro deux du Hachd. Plusieurs responsables des services de sécurité et du Hachd ont confirmé ces morts. Le Hachd al-Chaâbi a confirmé que son numéro deux Abou Mehdi al-Mouhandis et le général iranien Qassem Soleimani avaient été tués «dans un raid américain». Leur mort a suscité des appels à la «vengeance» de l'Iran et attise les craintes d'une «guerre dévastatrice». Cette frappe a été décidée par le président américain Donald Trump, qui a donné l'ordre de «tuer» Soleimani, un dirigeant des Gardiens de la Révolution, selon le Pentagone. Il s'agit de «la plus importante opération de ‘‘décapitation’’ jamais menée par les Etats-Unis, plus que celles ayant tué Abou Bakr al-Baghdadi ou Oussama Ben Laden», les chefs des groupes daesh et Al-Qaïda, a commenté Phillip Smyth, spécialiste américain des groupes chiites armés. A la mi-journée, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a annoncé la nomination d'un successeur à Qassem Souleimani à la tête des forces Al-Qods, Esmaïl Qaani. Il avait auparavant appelé à venger cette mort, tout comme le président Hassan Rohani. «L'Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l'Amérique criminelle», a dit M. Rohani. Téhéran a convoqué le responsable de l'ambassade suisse, qui représente les intérêts américains, pour dénoncer le «terrorisme d'Etat de l'Amérique». L'assassinat ciblé de Soleimani va «enclencher une guerre dévastatrice en Irak», a prédit le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi, alors que le président Barham Saleh a exhorté «tout le monde à la retenue». Dans ce contexte, les Etats-Unis ont incité leurs ressortissants à quitter l'Irak «immédiatement». La frappe américaine intervient après l'assaut mardi de l'ambassade américaine à Bagdad par des milliers de partisans du Hachd, une démonstration de force inédite qui a ravivé pour Washington le traumatisme de la prise d'otages à l'ambassade de Téhéran en 1979. A moins d'un an de la présidentielle américaine et alors que le Congrès n'a pas été notifié en amont du raid selon un élu démocrate, les réactions ont divergé à Washington. L'influent sénateur républicain Lindsey Graham a menacé l'Iran: «Si vous en voulez plus, vous en aurez plus.» Mais la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a estimé que «l'Amérique —et le monde—» ne pouvaient «se permettre une escalade» qui atteindrait «un point de non-retour». Le raid américain va «accroître les tensions», a jugé Moscou, tandis que Pékin et Londres ont appelé au «calme» et à la «désescalade». En matinée, les cours du pétrole ont bondi en raison des risques de conflit au Moyen-Orient. Des experts craignent aussi un isolement diplomatique de l'Irak, deuxième producteur de l'Opep, voire des sanctions politiques et économiques contre le pays.