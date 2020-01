Judo : Championnat régional seniors aujourd’hui à Oran

La Ligue oranaise de judo organisera samedi à Oran le championnat régional de cette discipline, dédié à la catégorie des seniors (messieurs et dames), a-t-on appris jeudi de cette instance. Une "forte" participation est attendue à l’occasion de ce rendez-vous, notamment après l’affiliation de plusieurs clubs au sein de la Ligue oranaise promue au rang de Ligue régionale il y a de cela un peu plus d’une année, indique-t-on de même source. Seul bémol pour le moment, la salle devant abriter ce championnat régional n’est pas encore connue. Les organisateurs trouvent des difficultés pour domicilier cette manifestation dans la capitale de l'Ouest du pays, en raison du manque de salles sportives, notamment après la fermeture du Palais des sports Hamou-Boutlelis. La plus grande salle omnisports à Oran connaît des travaux de réaménagement en prévision des Jeux méditerranéens prévus dans la ville en 2021. Les clubs désirant prendre part à la compétition sont appelés à effectuer leurs engagements dès ce jeudi, alors que les judokas concernés devront se présenter à la pesée à partir de 16h00 du même jour au niveau du complexe sportif des Castors, informe la Ligue oranaise présidée par Khaled Brahmi. Le club d'Ouled El Bahia est bien parti pour dominer les débats lors de cette compétition, prédisent les spécialistes, surtout après les progrès qu’il a réalisés durant les deux dernières saisons. Cette formation vient d’ailleurs de remporter quatre médailles de bronze lors du championnat national des espoirs (garçons et filles) disputé le week-end dernier à Bou Ismaïl (Tipasa)